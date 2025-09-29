Seulement, un protocole de test n'est pas la vraie vie. Et, il s'avère que, personnellement, je peux faire avec. Mon téléphone personnel est toujours visé sur son chargeur sans fil pendant ma journée de travail ; je suis en Wi-Fi 80 % du temps ; je ne joue pas sur mon téléphone, et j'ai un temps d'écran quotidien inférieur à 4h. Dans ces conditions, l'iPhone Air me suffit. Il doit forcément être rechargé tous les jours, mais je ne considère pas ça comme étant un deal breaker — dans MON cas.