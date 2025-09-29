Après des mois de rumeurs, Apple vient une nouvelle fois mettre le bazar dans sa gamme de smartphones et envoie l'iPhone Plus à la retraite. Le même qui remplaçait déjà l'iPhone mini depuis juste deux ans. Cette année, et alors même que la marque cherche à uniformiser ses produits (iOS 26, macOS 26…), elle fait déjà une entorse avec un iPhone Air. Juste « Air », comme si même son nom devait faire dans l'économie d'espace.
Rarement une gamme de smartphones aura été si bigarrée, surtout chez Apple. Chaque produit (à part le couple iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max) est très particulier, a ses forces et ses faiblesses. Le principal atout de l'iPhone Air, c'est qu'il cache peut-être mieux ses failles derrière sa belle gueule. Et, il part déjà un peu gagnant dans mon cœur : voilà des années que j'espère secrètement un smartphone qui me permette de profiter d'un grand écran tout en restant un poids plume. Me voilà exaucé. Alors, comment se passe la lune de miel ?
- Un look sexy au possible
- La finesse, la légèreté impressionnante
- Écran très lumineux
- Excellentes performances
- La qualité des photos
- Autonomie d'un jour, et encore
- Chauffe beaucoup
- Un seul capteur photo
- eSIM only
- Un seul haut-parleur
- USB 2.0
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte de l'iPhone Air
- Câble USB-C vers USB-C
Design : le plus beau smartphone au monde ?
Je ne vais pas prendre des chemins détournés. Autant que je l'écrive : l'iPhone Air est absolument magnifique. D'assez loin le plus beau smartphone jamais fabriqué conçu par la marque. Oui, vous l'avez déjà vu sous tous les angles en photo et dans des vidéos. Moi, j'ai un conseil : allez en boutique. Prenez-le en main. Ah, vous ferez gaffe, ça fait deux minutes que vous êtes bouche bée.
Il y a évidemment la finesse. Avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, il l'est à peine plus, épais, que sa prise USB-C qui sert à le recharger. Mais, plus encore à mon sens, c'est la légèreté qui change tout. Avec seulement 165 g sur la balance, il est plus léger encore que l'iPhone 16e (167 g).
Forcément, avec un tel châssis, on pourrait craindre pour la solidité de l'appareil. Il n'en est rien. Avec son contour en titane, son dos Ceramic Shield et sa face avant Ceramic Shield 2, l'iPhone Air déjoue tous les pronostics en matière de durabilité. Apple savait être attendu au tournant sur ce point, et impressionne : d'après la marque, il s'agit carrément du smartphone le plus résistant jamais sorti de ses usines.
Comme les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, l'iPhone Air repositionne la majorité de ses composants dans le plateau de caméra (au singulier, du coup) situé au sommet du smartphone. L'objectif de l'appareil photo dépasse légèrement, ce qui peut créer de l'instabilité lorsqu'il repose à plat. Cependant, comme sur le 17 Pro Max, j'apprécie cette protubérance, car elle me permet d'y caler mon doigt lorsque je tiens le smartphone à une main. La préhension est parfaite.
Maintenant, parlons compromis. Si l'iPhone Air affiche les mêmes boutons et interrupteurs que tous les autres iPhone, il doit faire l'impasse sur deux choses. J'en parlais juste au-dessus : on ne trouve qu'une seule et unique caméra. On verra plus tard si c'est si grave que ça. Un autre sacrifice concerne le haut-parleur. Contrairement à tous les autres iPhone, celui-ci ne diffuse le son que par son oreillette supérieure. Pas de son stéréo sur un smartphone à 1229 €… ça pique. Personnellement, le haut-parleur me sert essentiellement à écouter des podcasts et pas de la musique, cela ne me dérange pas outre mesure. D'autant que le volume est correct.
On continue avec la prise USB-C utilisée par Apple, qui ne supporte que la norme USB 2.0. Une absurdité absolue, d'autant que ce modèle dispose de la même puce A19 Pro que ses grands frères compatibles USB-C 3.1.
Enfin, et vous le savez probablement, l'iPhone Air n'accepte que les cartes eSIM. Une première, en France, ce qui vous obligera donc à mener quelques démarches un peu pénibles. Dans mon cas, j'ai dû me rendre en boutique pour demander à changer de carte ; la procédure en ligne d'Orange ne fonctionnait pas.
Écran : il n'a pas à rougir face au Pro
Cette année, tout le monde est logé à la même enseigne. Que des dalles OLED 120 Hz, avec une luminosité de pointe annoncée à 3 000 nits. Alors inutile de s'appesantir : l'écran de l'iPhone Air est aussi bon que celui du 17 Pro Max. Parfaitement défini, d'une fluidité impeccable, il est toujours très lisible même quand le soleil cogne.
La finesse des bordures autour de la dalle participe au côté très immersif de l'iPhone Air, et je ne trouve rien à redire sur l'affichage des couleurs, qui me paraissent très justes, et pas trop saturées.
Personnellement, je laisse toujours activée la fonction True Tone, qui ajuste la température de l'écran en fonction de la luminosité ambiante pour ne pas vous fatiguer les mirettes. En extérieur, l'écran se « bleute » légèrement et de nuit, il « s'orangise » (je suis à peu près sûr que ce mot existe), sans pour autant être aussi intense que le mode protection oculaire.
Comme le reste de la gamme, l'écran de l'iPhone Air permet l'utilisation du mode always on. Chose que je ne recommande pas particulièrement au vu de son impact sur l'autonomie.
Performances : une chauffe présente
À ma grande surprise, l'iPhone Air n'est pas doté de la puce A19 des iPhone 17, mais de la A19 Pro des iPhone 17 Pro. Enfin ça, c'est sur le papier. La réalité est que la puce est amputée d'un cœur GPU, et que l'absence de chambre à vapeur produit un thermal throttling plus ou moins prononcé. Il n'y a qu'à se pencher sur les benchmarks pour s'en convaincre : sur AnTuTu, on note une baisse des performances d'environ 31 %.
Cette dégradation des performances semble essentiellement concerner le processeur graphique. Le CPU s'en sort dans les mêmes ordres de grandeur sur les différents tests. On voit aussi sur 3D Mark que le score est environ 37 % inférieur à l'iPhone 17 Pro Max, et que son score de stabilité est plus faible (throttling).
Mais, le fait est que l'iPhone Air est tout à fait capable d'encaisser des tâches gourmandes. J'ai pu jouer à Genshin Impact à 120 images par seconde en qualité élevé, comme sur le 17 Pro Max. J'ai remarqué quelques baisses de framerate, bien sûr, mais rien qui a entaché mon plaisir. L'iPhone Air est très rapide, réactif en toute circonstance. En usage classique, consultatif, impossible de faire la différence avec un modèle Pro. Par contre, il est vrai que la chauffe est beaucoup moins maîtrisée que sur ses grands frères.
Comme sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, on sent que la chauffe est très localisée, en l'occurrence sous l'appareil photo. Une chauffe rapide, par ailleurs, qui devient sensible dès qu'une tâche un peu costaude graphiquement est lancée au premier plan. Et cette chauffe a naturellement un impact sur l'autonomie.
Interface : Liquid Glass lui va si bien
Je passerai rapidement sur la partie logicielle. Cette année, tous les iPhone sont logés à la même enseigne, et ne proposent que très peu de nouveautés — au sortir d'iOS 26 et de son nouveau langage graphique Liquid Glass, mais celui-ci est également disponible sur les anciens modèles.
Parmi les exclusivités de cette année, on retiendra la double capture : la possibilité de filmer (en 30 fps uniquement) à la fois avec la caméra avant et la caméra arrière. L'IA est toujours aussi discrète (ce qui me convient très bien), mais s'enrichit d'une fonction Visual Intelligence capable de reconnaître des éléments à l'écran (via une capture d'écran, ce qui n'est pas forcément toujours très intuitif).
Je retiens aussi divers changements esthétiques sur l'écran de verrouillage (effet de profondeur sur les photos, horloge qui peut se fondre dans les paysages…), ou l'apparition d'un mode d'affichage des icônes transparent. Il faut s'y faire, mais je trouve que cela sied particulièrement bien au minimalisme de l'iPhone Air.
Comme d'habitude avec Apple, il faut s'attendre à pouvoir mettre à jour son iPhone Air au moins cinq ans. C'est officiellement la donnée fournie par le fabricant à l'Europe pour son « nutriscore » mais, dans les faits, la marque met ses téléphones à jour plus longtemps. iOS 26 peut être installé jusqu'à l'iPhone 11, sorti en 2019.
Appareil photo : forcément très limité (mais volontaire)
Est-ce qu'Apple se fiche de nous en n'affichant qu'un seul capteur photo au dos de son iPhone Air, alors que le Samsung Galaxy S25 Edge (son principal concurrent) en embarque deux ? Bon, la marque a une excuse, étant donné que le SoC et le modem ont été repositionnés dans la partie supérieure du mobile. Néanmoins, il faut signaler que l'unique capteur photo ici présent est celui de l'iPhone 17, pas celui des iPhone 17 Pro (plus grand).
La configuration photo de l'iPhone Air :
- Grand-angle : 48 Mpx, 1/1.56", f/1.6, IBIS ;
- Selfie : 18 Mpx, f/1.9, OIS.
Grand-angle
On peut souffler : l'iPhone Air est un bon photophone. Très équilibré, il offre des photographies détaillées, colorées juste ce qu'il faut, bien exposées sans trop déboucher les ombres. Il n'a pas peur des hautes dynamiques, et s'adapte à toutes les situations. Une bonne pâte, avec laquelle on a de toute façon pas trop le choix que de faire avec : on n'a que lui.
J'apprécie particulièrement la grande ouverture de l'objectif (f/1.6), qui offre une belle profondeur de champ même sans activer le mode portrait. D'ailleurs, sur certains sujets (typiquement les plantes), il est même préférable de se passer dudit mode portrait et de simplement s'approcher de son sujet pour un meilleur résultat.
Téléobjectif / Zoom
L'iPhone Air propose un zoom numérique 2x, qui utilise les 12 mégapixels centraux du capteur 48 mégapixels. L'image reste donc de bonne qualité, et la focale d'environ 50 mm est un peu plus adaptée au portrait. Contrairement aux iPhone 17 Pro, on évitera de pousser le zoom numérique dans ses retranchements (10x), sous peine d'une perte radicale du niveau de détails.
Photos de nuit
Même si le capteur n'est pas d'une taille exceptionnelle, l'ouverture de l'objectif est généreuse, et offre une bonne adaptation aux scènes peu éclairées. Avec le mode nuit à déclenchement automatique, qui allonge la pose, on arrive à des résultats très corrects pour peu que son sujet reste immobile.
Portraits et selfies
J'en parlais plus haut, l'iPhone Air est un portraitiste correct, mais il profiterait évidemment d'une focale dédiée. Faire un portrait avec le zoom numérique, c'est accepter de perdre en résolution. Le résultat est assez bon, mais pas du tout au même niveau que ce que proposent les modèles Pro — il n'y a même pas débat.
Cela dit, encore une fois, la profondeur de champ offerte par l'objectif f/1.6 se suffit parfois à elle-même, sans avoir à faire intervenir le mode portrait.
Comme les autres modèles cette année, l'iPhone Air adopte une nouvelle caméra avant. De 18 mégapixels, sa particularité est plutôt son format carré. Un ratio d'aspect qui lui permet de proposer des photos à la fois en portrait ou en paysage, sans avoir à pivoter son smartphone. Intelligent, l'iPhone adapte automatiquement (on peut le désactiver) le champ de vision pour aider à faire rentrer tout le monde dans le cadre pour les selfies de groupe, par exemple. Dans tous les cas, l'appareil photo avant avait bien besoin d'un petit coup de peinture fraîche !
Vidéo
L'iPhone Air peut filmer en 4K à 60 fps et en Dolby Vision. Comme tous les autres dans la famille, il offre une stabilisation redoutable et une finesse d'affichage exceptionnelle. Assez peu polyvalent en raison de son capteur unique, il reste tout à fait agréable à utiliser et à maintenir à bout de bras grâce à son poids plume.
On retrouve aussi le nouveau mode d'enregistrement double, qui filme à la fois avec le module avant et le module arrière (30 fps uniquement, en 1080p ou 4K).
Autonomie : incontestablement son plus gros défaut
Je risque de m'étaler un peu sur le sujet de l'autonomie, car c'est indéniablement l'aspect le plus irritant de l'iPhone Air ; celui qui fera que, pour beaucoup, ça passe ou ça casse.
Ce n'est pas anodin, si Apple lance une nouvelle batterie portable MagSafe en même temps que l'iPhone Air. Pour beaucoup de personnes, cet accessoire (99 €) va vite se révéler indispensable.
Je suis un lève-tôt, et mon protocole sur l'autonomie est aussi strict qu'identique pour tous les smartphones que je teste. C'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer par l'iPhone 17 Pro Max cette année : pour avoir une idée du meilleur… avant d'attaquer le pire.
En me levant à 6h20 et en suivant à la lettre mon protocole, il ne me restait déjà plus que 40 % d'autonomie à midi — avec un usage composé (à majorité) de connexion Wi-Fi, de streaming vidéo, de jeu vidéo (20 minutes), de scrolling et d'une demi-heure de shooting photo et vidéo. Après le même procédé, sur l'iPhone 17 Pro Max, j'étais autour des 55 % de batterie restante à la mi-journée.
Mais le principal problème n'est même pas tant ce delta. On voit littéralement fondre la batterie à vue d'œil dès que l'on entreprend une tâche un peu gourmande sur l'iPhone Air. 23 minutes de Genshin Impact ont grignoté 16 % d'autonomie sur ce modèle, contre 17 % sur l'iPhone 17 Pro Max, mais avec 35 minutes de jeu. Je peux faire la comparaison avec n'importe quelle appli : tout consomme plus d'énergie sur le Air.
Cela s'explique notamment par l'absence de chambre à vapeur, et par l'espace riquiqui dévolu à la dissipation de chaleur. Le smartphone chauffe vite, ce qui épuise davantage la batterie. Rien de bien sorcier.
Pour en revenir à mon protocole, je n'ai évidemment pas été en mesure de terminer la journée. En restant prudent dans l'après-midi, j'ai atteint les 5 % de batterie restante juste avant 21h. J'étais allé me coucher à 22h30 avec presque 30 % restants sur le Pro Max.
Seulement, un protocole de test n'est pas la vraie vie. Et, il s'avère que, personnellement, je peux faire avec. Mon téléphone personnel est toujours visé sur son chargeur sans fil pendant ma journée de travail ; je suis en Wi-Fi 80 % du temps ; je ne joue pas sur mon téléphone, et j'ai un temps d'écran quotidien inférieur à 4h. Dans ces conditions, l'iPhone Air me suffit. Il doit forcément être rechargé tous les jours, mais je ne considère pas ça comme étant un deal breaker — dans MON cas.
Un avis partagé par l'ami Nathan de la rubrique PC portables de Clubic. Lui a troqué son iPhone 15 Pro contre l'iPhone Air. Même en laissant actif l'écran always on, il dit ne pas remarquer de vraies différences d'autonomie par rapport à son précédent smartphone. Il faudra évidemment voir sur le temps long, une fois que l'accu aura subi quelques cycles de recharge et qu'inévitablement son autonomie sera encore amoindrie. Reste qu'en l'état, ce n'est pas la catastrophe annoncée.
C'est, de très loin, le nouvel iPhone le moins endurant du catalogue Apple. Cependant, il ne l'est pas moins que n'importe quel autre iPhone daté de deux ans ou plus. Si vous pouvez accepter ce compromis, alors l'iPhone Air vous tend les bras.
iPhone Air : Prix, disponibilité et concurrence
L'iPhone Air remplace l'iPhone 16 Plus dans le catalogue d'Apple, et en profite pour tirer les prix vers le haut. Son aîné commençait à 1119 €, quand celui-ci démarre les enchères à 1229 €. C'est 100 € de moins que l'iPhone 17 Pro Max.
- iPhone Air : 1229€ (256 Go), 1479€ (512 Go), 1729€ (1 To)
Le concurrent le plus évident de l'iPhone Air est le Samsung Galaxy S25 Edge. Si l'on sort du domaine des smartphones ultrafins, alors le Google Pixel 10 Pro XL se présente au portillon, tout comme le OPPO Find X8 Pro ou le Honor Magic 7 Pro.
iPhone Air : l'avis de Clubic
L’iPhone Air souffle un vent frais sur le catalogue d’Apple. Forcément le modèle le plus impressionnant par son aspect inédit, il provoque un irrépressible coup de cœur au premier contact.
Seulement, le vernis s’écaille un peu trop à mesure que sa batterie fond comme neige au soleil. Ce n’est pas un secret : l’iPhone Air a un problème d’autonomie, et il n’y peut pas grand-chose. Avec une finesse pareille, difficile de proposer un smartphone à la fois aussi performant et endurant. Voilà l’un des compromis qu’il vous faudra accepter en craquant pour l’iPhone Air.
Mais, ce n’est pas le seul. eSIM only, USB 2.0, unique haut-parleur mais surtout, unique appareil photo… l’iPhone Air est un produit de passionné, et surtout un produit de rupture. Sur bien des aspects, l’iPhone 17 (260 € moins cher) est bien meilleur que le Air.
Pourtant, je n’arrive pas à me le sortir de la tête, et je cherche toutes les stratégies possibles pour me rassurer en me disant que « pour mon usage, ça passe ». Et, c’est vrai ! Mais, ma réalité n’est peut-être pas la vôtre. Alors, posez-vous deux questions toutes simples : acceptez-vous de recharger votre téléphone tous les jours, et parfois même en pleine journée ? Prenez-vous souvent des photos avec le capteur secondaire de votre smartphone actuel ? De la réponse à ces questions dépend directement votre appréciation ou votre rejet de l’iPhone Air.
