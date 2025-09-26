L’iPhone Air vient d’être présenté comme le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple, mais dès 2026, un premier iPhone pliant pourrait lui voler ce titre avec un design inédit.
« Love is the air » comme le dit la chanson, et Apple n’a pas fini de miser sur la finesse comme argument phare de sa gamme. Alors que l’iPhone Air a marqué les esprits cette année avec une épaisseur de seulement 5,6 mm, des rumeurs insistantes évoquent déjà un nouveau modèle pliant attendu pour l’automne 2026. Baptisé pour l’instant « iPhone Fold » par la rumeur, cet appareil serait non seulement le premier smartphone pliable d’Apple, mais aussi le plus fin jamais produit par l’entreprise. Les premières estimations, venues notamment de l’analyste Ming-Chi Kuo, parlent d’un appareil encore plus fin lorsqu’il est déplié.
Plus fin que l'iPhone Air, l'iPhone Fold repousserait les limites
Selon les premières indications, l’iPhone Fold devrait adopter un format double : 4,5 à 4,8 mm d’épaisseur en mode déplié, et entre 9 et 9,5 mm une fois refermé. Autrement dit, il offrirait une prise en main à peu près similaire aux actuels iPhone 17 Pro et 17 Pro Max (qui resteraient plus fins avec une épaisseur de 8,8 mm) lorsqu’il est dans la poche, tout en se transformant en un smartphone extrêmement fin une fois ouvert.
Cette approche permettrait à Apple de répondre à une critique fréquente des modèles pliants concurrents, souvent jugés trop épais en mode fermé. Le constructeur de Cupertino chercherait ainsi à combiner le meilleur des deux mondes : un format compact dans la poche et un appareil agréable une fois en main.
Pour ses 20 ans, Apple veut réinventer son iPhone
Si l’iPhone Air a marqué une nouvelle étape avec son design ultrafin, l’arrivée d’un modèle pliant marquerait un tournant encore plus important pour Apple. La marque proposerait alors une diversification encore plus nette de son catalogue, avec un appareil radicalement différent des formats classiques, iPhone Air inclus.
En se positionnant sur ce segment, Apple pourrait aussi répondre à une tendance qui gagne du terrain dans l’industrie. Les constructeurs comme Samsung et Honor multiplient les modèles pliants depuis déjà plusieurs années, mais aucun n’a encore réussi à imposer ce format comme un standard, malgré des ventes qui progressent légèrement chaque année.
L'arrivée d'Apple porterait un coup de projecteur massif sur la gamme des smartphones pliants, l'attrait du public pour la marque étant toujours aussi puissant comme nous avons pu le constater avec le lancement des iPhone 17 et des AirPods Pro.
Cet iPhone Fold serait de plus accompagné d'un nouveau modèle pour célébrer les 20 ans du smartphone phare, annoncé avec des bordures transparentes pour effacer la limite entre matériel et logiciel. Après quelques années un peu timides, Apple semble décidée à réinventer son iPhone pour la prochaine décennie, et on a hâte de voir le résultat.