Si l’iPhone Air a marqué une nouvelle étape avec son design ultrafin, l’arrivée d’un modèle pliant marquerait un tournant encore plus important pour Apple. La marque proposerait alors une diversification encore plus nette de son catalogue, avec un appareil radicalement différent des formats classiques, iPhone Air inclus.

En se positionnant sur ce segment, Apple pourrait aussi répondre à une tendance qui gagne du terrain dans l’industrie. Les constructeurs comme Samsung et Honor multiplient les modèles pliants depuis déjà plusieurs années, mais aucun n’a encore réussi à imposer ce format comme un standard, malgré des ventes qui progressent légèrement chaque année.

L'arrivée d'Apple porterait un coup de projecteur massif sur la gamme des smartphones pliants, l'attrait du public pour la marque étant toujours aussi puissant comme nous avons pu le constater avec le lancement des iPhone 17 et des AirPods Pro.

Cet iPhone Fold serait de plus accompagné d'un nouveau modèle pour célébrer les 20 ans du smartphone phare, annoncé avec des bordures transparentes pour effacer la limite entre matériel et logiciel. Après quelques années un peu timides, Apple semble décidée à réinventer son iPhone pour la prochaine décennie, et on a hâte de voir le résultat.