Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient autour du calendrier du Galaxy S26. D’après le leaker Ice Universe, généralement bien informé, la présentation du nouveau trio haut de gamme aurait été repoussée à février, voire mars 2026. Une première depuis plusieurs années, Samsung ayant pris l’habitude d’ouvrir la saison dès le mois de janvier pour devancer ses concurrents.

Derrière ce report se cacherait une réorganisation interne de la gamme. Longtemps évoqué, le Galaxy S26 Edge aurait finalement été abandonné par la marque. Ce modèle devait succéder au S25 Edge, un smartphone ultra-fin qui n’a jamais rencontré son public. Ses ventes décevantes auraient convaincu Samsung de revenir à une formule plus classique, avec trois modèles : le Galaxy S26 (et plus S26 Pro comme la rumeur l'a suggéré durant plusieurs semaines), le S26 Plus et le S26 Ultra.

Ce revirement tardif aurait entraîné un retard dans le développement et la validation des prototypes, forçant l’entreprise à revoir sa feuille de route. Ce type de décision en dernière minute crée inévitablement des perturbations logistiques et marketing qui se ressentent sur le planning de sortie.