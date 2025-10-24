Prévue pour janvier 2026, la présentation de la série Galaxy S26 serait finalement décalée de plusieurs semaines. Entre l’abandon du modèle Edge et des problèmes de rendement liés à la nouvelle puce Exynos 2600, le géant coréen fait face à un début d’année mouvementé.
L’année 2026 devait marquer un tournant pour Samsung, avec l’arrivée de la série Galaxy S26, censée inaugurer une nouvelle ère de puissance et d’efficacité énergétique. Mais à quelques mois du lancement, la stratégie du constructeur semble vaciller. Selon plusieurs rapports concordants, le groupe aurait décidé de repousser le lancement mondial de ses prochains flagships, initialement prévu en janvier. En cause : des ajustements de dernière minute dans la composition de la gamme, mais aussi des problèmes de production du processeur Exynos 2600, premier SoC gravé en 2 nanomètres par Samsung Foundry. Un double coup dur qui vient troubler le calendrier d’un lancement habituellement bien huilé.
Une gamme chamboulée par l'abandon du Galaxy S26 Edge
Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient autour du calendrier du Galaxy S26. D’après le leaker Ice Universe, généralement bien informé, la présentation du nouveau trio haut de gamme aurait été repoussée à février, voire mars 2026. Une première depuis plusieurs années, Samsung ayant pris l’habitude d’ouvrir la saison dès le mois de janvier pour devancer ses concurrents.
Derrière ce report se cacherait une réorganisation interne de la gamme. Longtemps évoqué, le Galaxy S26 Edge aurait finalement été abandonné par la marque. Ce modèle devait succéder au S25 Edge, un smartphone ultra-fin qui n’a jamais rencontré son public. Ses ventes décevantes auraient convaincu Samsung de revenir à une formule plus classique, avec trois modèles : le Galaxy S26 (et plus S26 Pro comme la rumeur l'a suggéré durant plusieurs semaines), le S26 Plus et le S26 Ultra.
Ce revirement tardif aurait entraîné un retard dans le développement et la validation des prototypes, forçant l’entreprise à revoir sa feuille de route. Ce type de décision en dernière minute crée inévitablement des perturbations logistiques et marketing qui se ressentent sur le planning de sortie.
Samsung aurait des difficultés à produire sa dernière puce 2 nm
L’autre grande explication du report réside dans les difficultés rencontrées par la production du processeur Exynos 2600, pièce maîtresse de la nouvelle génération. Conçue sur un processus de gravure en 2 nanomètres, cette puce devait marquer le retour en force du savoir-faire interne de Samsung, après l’absence remarquée de l’Exynos 2500 sur la génération précédente.
Mais selon le média coréen Dealsite, les rendements de production restent faibles, autour de 50 %, loin des standards industriels de 70 % nécessaires à une production rentable. Ces difficultés limitent la disponibilité de la puce, poussant Samsung à réduire son intégration dans la gamme : seuls 30 % des Galaxy S26 devraient embarquer l’Exynos 2600, principalement en Corée du Sud, tandis que les autres marchés recevront la version Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.
Le Galaxy S26 Ultra, fleuron de la série, serait d’ailleurs exclusivement équipé du Snapdragon, un choix révélateur de la prudence de Samsung. Les ingénieurs feraient face à des problèmes de stabilité thermique et d’optimisation énergétique sur le nouveau SoC, compliquant sa mise en production à grande échelle.
Le rendez-vous avec la série Galaxy S26 n’est donc que repoussé de quelques semaines, mais le constructeur va devoir faire vite pour proposer une gamme suffisamment attractive et innovante pour convaincre les utilisateurs.