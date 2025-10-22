D’après les chiffres communiqués, cette nouvelle gravure offrirait 12 % de performances supplémentaires, 25 % d’efficacité énergétique en plus et 5 % d’espace gagné sur la puce par rapport au 3 nm. Le processeur adopte une architecture à 10 cœurs (1 + 3 + 6), dont un cœur principal cadencé à 3,80 GHz. Sur Geekbench 6, les résultats affichent 3 309 points en single-core et 11 256 en multi-core, de quoi rivaliser avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 légèrement ralenti.

Pour éviter les problèmes de surchauffe, Samsung mise sur une solution maison baptisée « Heat Pass Block », censée agir comme un dissipateur miniature. Le constructeur évoque aussi un bond massif en performances pour la NPU (le moteur d’IA du SoC), sans préciser les chiffres. Enfin, selon certaines estimations, cette puce pourrait équiper toute la gamme Galaxy S26, y compris l’Ultra, habituellement réservé aux versions Snapdragon.