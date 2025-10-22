Samsung s'apprête à dévoiler l'Exynos 2600, son premier processeur gravé en 2 nm, avec des résultats internes qui pulvérisent l'A19 Pro d'Apple et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. De belles promesses, qu’il faudra toutefois confronter aux performances réelles.
Après un passage compliqué avec son processus 3 nm GAA, que la firme coréenne préférerait sans doute oublier, Samsung tente tant bien que mal de redresser la barre. Son nouvel Exynos 2600, produit en série depuis la fin septembre, ouvre pour Samsung un nouveau chapitre avec la gravure 2 nm basée sur la technologie Gate-All-Around. Le pari : revenir au niveau de TSMC, son grand rival sur le terrain de la fonderie.
Samsung Exynos 2600 : un processus de fabrication enfin compétitif ?
D’après les chiffres communiqués, cette nouvelle gravure offrirait 12 % de performances supplémentaires, 25 % d’efficacité énergétique en plus et 5 % d’espace gagné sur la puce par rapport au 3 nm. Le processeur adopte une architecture à 10 cœurs (1 + 3 + 6), dont un cœur principal cadencé à 3,80 GHz. Sur Geekbench 6, les résultats affichent 3 309 points en single-core et 11 256 en multi-core, de quoi rivaliser avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 légèrement ralenti.
Pour éviter les problèmes de surchauffe, Samsung mise sur une solution maison baptisée « Heat Pass Block », censée agir comme un dissipateur miniature. Le constructeur évoque aussi un bond massif en performances pour la NPU (le moteur d’IA du SoC), sans préciser les chiffres. Enfin, selon certaines estimations, cette puce pourrait équiper toute la gamme Galaxy S26, y compris l’Ultra, habituellement réservé aux versions Snapdragon.
Des résultats internes impressionnants, mais à relativiser
Selon des données relayées le Korea Economic Daily, les essais internes menés par Samsung montrent des écarts notables avec la concurrence. L’Exynos 2600 se serait montré six fois plus rapide que l’A19 Pro d’Apple en IA, 75 % plus véloce sur la partie graphique et 14 % supérieur en calcul multicœur. Face au Snapdragon 8 Elite Gen 5, le NPU serait 30 % plus rapide, tandis que le GPU afficherait un gain de 29 %.
Rappelons cependant que ces tests ont été réalisés dans un environnement contrôlé, loin des conditions d’un appareil destiné à la commercialisation. Températures basses, marges de puissance étendues et fréquences maximales : autant de paramètres qui ne se retrouvent pas dans un smartphone final. Les écarts observés devront donc être confirmés en usage réel. Comme le veut la tradition, Samsung devrait officiellement dévoiler son Exynos 2600 d’ici décembre, avant la présentation des Galaxy S26 prévue pour le début d'année 2026.
