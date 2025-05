C'est donc une double première pour Samsung. Non seulement la marque fera un grand saut dans l'inconnu avec son nouveau processus de gravure, mais fera partir au front ses prochains smartphones pliants. Jusqu'ici, les Galaxy Z Fold et Z Flip ont toujours battu pavillon Qualcomm. On a hâte de voir si la consommation énergétique est suffisamment modérée pour offrir une autonomie correcte au Fold et son grand écran.