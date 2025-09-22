Le constructeur chinois a attendu la veille de l'événement de son concurrent Qualcomm pour présenter son Dimensity 9500, un nouveau SoC haut de gamme pour smartphone.
MediaTek officialise son dernier processeur haut de gamme, le Dimensity 9500, une puce conçue pour équiper les smartphones premium commercialisés à partir de fin 2025. Gravé en 3 nm par TSMC, ce nouveau SoC se distingue par une architecture entièrement composée de cœurs performants, une première dans l’industrie. Il promet des gains énergétiques significatifs.
Une architecture CPU inédite
Le Dimensity 9500 adopte une configuration CPU dite "All Big Core", abandonnant les cœurs efficients au profit de huit cœurs performants. Cette architecture repose sur les derniers cœurs ARM :
1 cœur C1-Ultra cadencé à 4,21 GHz,
3 cœurs C1-Premium à 3,50 GHz,
4 cœurs C1-Pro à 2,70 GHz.
Cette répartition permet au processeur d’afficher une amélioration de 32 % des performances en mono-cœur et de 17% en multi-cœur par rapport à son prédécesseur, le Dimensity 9400.
MediaTek annonce également une réduction de 37 % de la consommation énergétique lors des tâches intensives, un atout majeur pour l’autonomie des appareils.
Un GPU optimisé pour le gaming
Le Dimensity 9500 intègre le nouveau GPU (puce graphique), le Mali-G1-Ultra. Ce dernier offre selon le fabricant, une augmentation de 33% des performances graphiques et une efficacité énergétique améliorée de 42%.
Ce GPU prend en charge le ray tracing jusqu’à 120 images par seconde et est compatible avec les moteurs de jeu Unreal Engine 5.5 et 5.6, ainsi que les technologies MegaLights et Nanite pour des graphismes plus réalistes. Les joueurs pourront ainsi profiter d’une expérience fluide, même sur des titres exigeants.
De l'IA en veux-tu en voilà
Le SoC embarque également le NPU 990, un processeur neuronal dédié à l'IA. Ce dernier double les performances en IA par rapport à la génération précédente, atteignant jusqu’à 100 TOPS. Cette puissance permet non seulement d’accélérer les tâches d’IA générative, comme la création d’images en 4K. Les fonctions quotidiennes sont également optimisées, comme la mise au point automatique de l’appareil photo ou la gestion intelligente des connexions réseau.
Le processeur supporte également la norme UFS 4.1 pour le stockage, améliorant la bande passante et réduisant les temps de chargement des applications et des modèles d’IA.
Connectivité et compatibilité
Côté connectivité, le Dimensity 9500 se dote d’un modem 5G capable d’atteindre des débits descendants de 7,4 Gbit/s. Il prend en charge la RAM LPDDR5X et offre une compatibilité avec les écrans et capteurs photo les plus avancés. Ce qui comprend la gestion de modules jusqu’à 200 MP et l’enregistrement vidéo en 4K à 120 images par seconde.
Disponibilité du Dimensity 9500
Les premiers smartphones équipés du Dimensity 9500 devraient être annoncés dès octobre 2025, avec des marques comme Oppo, Vivo et Realme en première ligne. Ce lancement se déroule à un moment stratégique, juste avant la présentation du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Une petite taquinerie qui permet au constructeur asiatique de dégainer juste avant son concurrent américain.