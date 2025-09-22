Le SoC embarque également le NPU 990, un processeur neuronal dédié à l'IA. Ce dernier double les performances en IA par rapport à la génération précédente, atteignant jusqu’à 100 TOPS. Cette puissance permet non seulement d’accélérer les tâches d’IA générative, comme la création d’images en 4K. Les fonctions quotidiennes sont également optimisées, comme la mise au point automatique de l’appareil photo ou la gestion intelligente des connexions réseau.