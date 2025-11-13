Selon les informations publiées par Android Authority et SamMobile, Samsung envisagerait de revoir la composition de sa série. Pendant un temps, plusieurs fuites évoquaient la disparition du modèle de base au profit d’un Galaxy S26 Pro. Les plus récentes indiquent toutefois que ce dernier pourrait simplement devenir le modèle standard, baptisé Galaxy S26.

Côté calendrier, le lancement devrait à peu de chose près suivre celui du Galaxy S25. La marque organise généralement son premier événement Galaxy Unpacked en janvier, avant une commercialisation début février. Cette année, la gamme précédente avait été annoncée le 22 janvier et lancée le 7 février, un schéma que Samsung pourrait répéter pour le Galaxy S26, bien que de précédentes rumeurs laissaient imaginer un retard considérable. Des variantes supplémentaires pourraient également apparaître plus tard dans l’année, à l’image du S25 Edge et du S25 FE.