Le Galaxy S26 fait l'objet de nombreuses rumeurs laissant entrevoir une gamme profondément remaniée par Samsung. Entre nouvelles appellations, changements de design et processeurs de dernière génération, le constructeur coréen prépare son offensive pour 2026.
Voilà déjà de nombreux mois que les spéculations autour de la série Galaxy S26 se multiplient sur la Toile. D’après plusieurs sources spécialisées, le constructeur sud-coréen pourrait bouleverser son offre en simplifiant la gamme, supprimant alors certains modèles et modifiant l'appellation d'autres. Les informations qui circulent font état d'une famille de produits repositionnée vers le haut de gamme, avec des améliorations matérielles à la clé ainsi qu'une intégration renforcée de l’intelligence artificielle.
Galaxy S26 : une gamme repensée et un lancement attendu pour le début d'année 2026
Selon les informations publiées par Android Authority et SamMobile, Samsung envisagerait de revoir la composition de sa série. Pendant un temps, plusieurs fuites évoquaient la disparition du modèle de base au profit d’un Galaxy S26 Pro. Les plus récentes indiquent toutefois que ce dernier pourrait simplement devenir le modèle standard, baptisé Galaxy S26.
Côté calendrier, le lancement devrait à peu de chose près suivre celui du Galaxy S25. La marque organise généralement son premier événement Galaxy Unpacked en janvier, avant une commercialisation début février. Cette année, la gamme précédente avait été annoncée le 22 janvier et lancée le 7 février, un schéma que Samsung pourrait répéter pour le Galaxy S26, bien que de précédentes rumeurs laissaient imaginer un retard considérable. Des variantes supplémentaires pourraient également apparaître plus tard dans l’année, à l’image du S25 Edge et du S25 FE.
Design, performances et processeur de nouvelle génération
Les différentes fuites du futur Galaxy S26 montrent un design proche de celui du S25, mais avec une différence notable : un bloc photo vertical légèrement proéminent. Les images révèlent trois capteurs à l’arrière, dont un ultra grand-angle de 50 mégapixels, en nette progression par rapport au capteur de 12 mégapixels du modèle précédent.
Côté composants, le smartphone pourrait embarquer un écran de 6,3 pouces, une batterie de 4 300 mAh, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Selon le vice-président de la division Mobile Experiences de Samsung, Daniel Araujo, la série Galaxy S26 « révolutionnera l’expérience utilisateur grâce à une IA de nouvelle génération, un processeur personnalisé de seconde génération et de nouveaux capteurs photo ».
En fonction des marchés, le Galaxy S26 pourrait intégrer le processeur Exynos 2 600 ou le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce dernier, d’après Qualcomm, offrirait 20 % de performances supplémentaires et 35 % d’efficacité énergétique en plus par rapport à son prédécesseur.
Ventes décevantes : le Galaxy S26 Edge pourrait disparaître, mais…
Les rumeurs initiales suggéraient le remplacement du Galaxy S26 Plus par un S26 Edge ultrafin de 5,5 mm d'épaisseur, soit 0,3 mm de moins que le S25 Edge et 0,1 mm de moins que l'iPhone Air. D'après les rapports, cet appareil aurait bénéficié d'un écran de 6,7 pouces, d'une batterie de 4 200 mAh et du nouveau processeur Snapdragon.
Cependant, selon SamMobile et 9to5Google, Samsung envisagerait d'abandonner le Galaxy S26 Edge en raison des ventes décevantes du S25 Edge comparé au reste de la série. Le S26 Plus le remplacerait, avec un écran plat de 6,7 pouces entouré de bordures fines. Android Headlines prévoit une épaisseur de 7,35 mm, bien loin de la finesse extrême espérée initialement. Le module photo vertical en relief serait conservé, et le processeur alternerait entre Snapdragon 8 Elite Gen 5 et Exynos 2600 selon les régions.
Cela étant dit, le géant coréen n'aurait pour autant pas abandonné l'idée d'un smartphone ultrafin. En effet, selon le média Galaxy Club, Samsung plancherait sur un appareil encore plus fin que le S25 Edge, dont le nom de code serait « More Slim ».
Galaxy S26 Ultra : un modèle dans la parfaite lignée de son prédécesseur
De son côté, le Galaxy S26 Ultra semble échapper aux incertitudes qui gravitent autour de ses déclinaisons. Les rendus obtenus par Android Headlines révèlent des angles plus arrondis et un module photo vertical regroupant trois des quatre capteurs arrière. L'épaisseur descendrait à 7,9 mm, soit 0,3 mm de moins que le S25 Ultra. L'écran de 6,9 pouces intégrerait des dalles OLED M14 plus lumineuses et économes.
Le site ETNews rapporte que la configuration photo resterait inchangée : capteur principal de 200 mégapixels, ultra grand-angle de 50 mégapixels, téléobjectif 3x de 10 mégapixels, téléobjectif 5x de 50 mégapixels et capteur frontal de 12 mégapixels. L'appareil embarquerait 16 Go de RAM, jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.0, une batterie de 5 000 mAh et une charge filaire de 60 watts.