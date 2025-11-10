Avis aux curieux : une nouvelle fuite permet d'en savoir plus sur les caractéristiques des futurs Samsung S26 et S26+.
Samsung prépare le lancement du Samsung Galaxy s26, son smartphone haut de gamme, pour février 2026. La firme a notamment décidé de jouer la sécurité en misant sur les puces Qualcomm. Une augmentation de prix est également à prévoir.
En attendant la présentation officielle, de récentes fuites permettent d'en savoir plus sur les améliorations prévues pour les Samsung Galaxy S26 et S26+.
Des évolutions limitées pour la qualité d'image
De récentes rumeurs prédisaient l'arrivée d'un nouveau capteur ultra grand angle de 50 Mpx sur les Samsung Galaxy S26. Hélas, si l'on en croit les dernières spécifications dévoilées par le site Smartprix, il n'en sera rien, Samsung ayant décidé de conserver le bon vieux capteur Sony IMX564 de 12 Mpx, déjà présent sur ses anciens modèles. Pas de grande mise à jour matérielle de ce côté, donc.
Il y aura toutefois deux évolutions pour l'appareil photo : la caméra principale devrait être dotée d'un tout nouveau capteur Samsung ISOCELL S6KGNG de 50 Mpx et le téléobjectif 3X, d'un capteur Samsung ISOCELL S5K3LD de 12 Mpx. (contre 10 Mpx pour les modèles antérieurs). Les utilisateurs ne devraient, toutefois, pas constater de grands changements dans la qualité d'image, à moins, bien sûr, que le constructeur ne décide d'augmenter l'ouverture.
D'autres détails révélés par la fuite
Lors de son analyse des données du firmware des nouveaux Samsung Galaxy, Smartprix a également noté que Samsung n'a pas non plus fait évoluer la capacité de la batterie. Elle sera donc similaire au S25 et S25+, soit 4300 mAh pour les S26 et 4900 mAh pour les s26+.
En revanche, ces nouveaux smartphones devraient obtenir une amélioration de taille du côté des vidéos : ils devraient, en effet, intégrer le codec « Advanced Professional Video » (APV) qui permettra aux caméras avant et arrière de filmer jusqu'en 4K en 60 images par seconde. Une nouveauté qui devrait plaire aux pros et aux créateurs de contenu.
Pas de grande surprise donc dans cette nouvelle fuite : hormis l'arrivée du codec APV, les nouveautés ne se bousculent pas au portillon pour les Samsung S26 et S26+. Mais la firme, qui souhaite voir s'envoler les ventes pour ces modèles, est sans doute loin d'avoir révélé tous ses secrets.