Depuis déjà de nombreuses années, trois entreprises se partagent presque la totalité du secteur de la DRAM : Micron (États-Unis), Samsung (Corée du Sud) et SK Hynix (Corée du Sud). Trois entreprises qui faisaient la pluie et le beau temps sur ce secteur. Faisaient ?

En effet, il ne faut pas être grand clerc pour voir à quel point la Chine progresse vite sur ce secteur. Autrefois, les fabricants chinois étaient relégués aux produits de seconde zone. Ainsi, quand les trois majors se sont tournés vers la DDR4, ils ont délaissé le marché de la DDR3 que des fabricants chinois comme CXMT ont repris avec joie, perfectionnant leurs outils.