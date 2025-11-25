Les leaders mondiaux de la DDR5 ne sont pas en mesure de satisfaire la demande, mais le Chinois CXMT pourrait bien prendre la relève.
La montée en puissance des fabricants chinois de semi-conducteurs se fait en silence, discrètement. Pour autant, ils sont de plus en plus proches de leurs homologues américains et sud-coréens avec, en particulier, une présence de plus en plus remarquée sur le marché de la DDR5.
Passage express de la DDR3, à la DDR4 puis la DDR5
Depuis déjà de nombreuses années, trois entreprises se partagent presque la totalité du secteur de la DRAM : Micron (États-Unis), Samsung (Corée du Sud) et SK Hynix (Corée du Sud). Trois entreprises qui faisaient la pluie et le beau temps sur ce secteur. Faisaient ?
En effet, il ne faut pas être grand clerc pour voir à quel point la Chine progresse vite sur ce secteur. Autrefois, les fabricants chinois étaient relégués aux produits de seconde zone. Ainsi, quand les trois majors se sont tournés vers la DDR4, ils ont délaissé le marché de la DDR3 que des fabricants chinois comme CXMT ont repris avec joie, perfectionnant leurs outils.
Plus récemment, il en a été de même avec la DDR4 alors que Micro, Samsung et SK Hynix ont préféré investir dans la DDR5, plus lucrative. Mais voilà, l'avance de ces trois géants semble fondre comme neige au soleil et alors que la transition vers la DDR6 n'est pas du tout à l'ordre du jour, CXMT a profité de la China International Semiconductor Expo pour présenter sa vision de la DDR5.
Une présentation qui n'a rien d'une surprise tant CXMT est poussé par Pékin à se réorienter vers des produits de pointe : il n'est pas encore question de HBM, mais la DDR5 ne semble déjà plus avoir de secret pour l'entreprise.
La DDR5-8000 et LPDDR5X-10667 prête chez CXMT
La China International Semiconductor Expo qui se tient en ce moment même (23-25 novembre) dans la capitale chinoise est l'occasion de voir des modules de DDR5 de 16 Gb et 24 Gb capables d'atteindre une vitesse de 8 000 MT/s. Oui, nous sommes au-dessus du standard actuel en la matière (6 400 MT/s), preuve que CXMT n'a plus grand-chose à envier à ses concurrents.
Des modules que CXMT a d'ores et déjà décliné au travers de barrettes sur tous les formats les plus usités dans l'industrie : UDIMM pour les PC desktop, SODIMM pour les portables, RDIMM, MRDIMM et TFF MRDIMM pour les centres de données et les serveurs. Il est même question de CUDIMM et CSODIMM pour les stations de travail et l'overclocking.
Les modules CXMT : à gauche, la DDR5-8000 et, à droite, la LPDDR5X-10667. ©CXMT
Ces dernières barrettes sont liées au standard 2024 du JEDEC, preuve que CXMT est parfaitement en mesure de se mettre rapidement aux niveaux exigés par le consortium. D'ailleurs, CXMT ne se limite pas à la DDR5 et lors de l'expo, elle a aussi présenté des modules de LPDDR5X en 12 Gb et 16 Gb capables d'une vitesse de 10 667 MT/s. Là encore, c'est au niveau des meilleurs.
Reste maintenant à voir les capacités de production de CXMT, même si pour le moment, il ne semble question de distribuer ces modules de DDR5/LPDDR5X que sur le marché chinois… pour le moment.