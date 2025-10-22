Pensé pour celles et ceux qui recherchent un ordinateur équilibré entre performance, confort et élégance, l’Acer Aspire 16 se démarque avant tout par son écran OLED WUXGA+ 120 Hz. À ce niveau de prix, cette technologie reste une rareté : les couleurs sont éclatantes, les noirs profonds et le contraste impressionnant, offrant une expérience visuelle bien supérieure à celle des écrans IPS classiques. Que vous regardiez un film, retouchiez des photos ou travailliez sur des documents, l’affichage gagne en précision et en fluidité.

Sous le capot, l’Intel Core Ultra 5 115U fait preuve d’une belle efficacité énergétique, tandis que les 16 Go de RAM DDR5 garantissent une navigation fluide, même avec plusieurs applications ouvertes. Le SSD de 512 Go assure un démarrage instantané et assez d’espace pour stocker vos projets, vidéos ou documents professionnels. Avec Windows 11 Home déjà installé, tout est prêt pour une utilisation immédiate. Côté autonomie, Acer annonce jusqu’à 13 heures d’usage, idéal pour une journée complète de travail ou d’étude sans contrainte.

Son format 16 pouces reste étonnamment portable, avec un poids de seulement 1,64 kg et une épaisseur de 17,9 mm. L’Aspire 16 propose aussi une connectique très complète (ports Thunderbolt, USB-C 3.2 et HDMI) ainsi qu’une compatibilité Wi-Fi 6E pour une connexion stable. Si la carte graphique intégrée limite les usages en jeu vidéo avancé, le reste de la configuration suffit largement pour tout le reste : bureautique, multimédia, visio et tâches créatives. En ce 22 octobre 2025, c’est une offre parfaitement calibrée pour la rentrée ou pour équiper un foyer sans se ruiner, avec en bonus -40 % sur Microsoft 365 pour accompagner votre nouveau PC.