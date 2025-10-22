Un PC portable avec écran OLED à moins de 650 €, ça attire forcément l’œil. Acer frappe fort avec son Aspire 16, un modèle 16 pouces élégant et puissant, taillé pour le travail comme pour le divertissement. Une offre rare qui mérite clairement qu’on s’y attarde.
L’Acer Aspire 16 A16-71M-59ZC profite actuellement d’une belle réduction sur Amazon, passant à 649 € au lieu de 799 €. Ce PC portable 16 pouces mise sur un superbe écran OLED 120 Hz, un processeur Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour offrir un excellent équilibre entre puissance, confort visuel et mobilité. Idéal pour la bureautique, le streaming ou la création légère, il combine élégance, performance et autonomie.
Pourquoi choisir ce PC Portable OLED ?
- Écran OLED 120 Hz immersif
- 16 Go de RAM performants
- Design fin et léger
Acer Aspire 16 : un écran OLED haut de gamme à prix abordable
L’intérêt principal de cet Acer Aspire 16, c’est son écran OLED 120 Hz, une technologie que l’on retrouve rarement sur des PC portables sous la barre des 650 €. Pensé pour le travail comme pour le divertissement, il allie fluidité, contraste et précision des couleurs. Dans notre comparatif des meilleurs PC portables de 2025, ce type de configuration se distingue par son excellent rapport qualité-prix et son confort visuel durable, un atout majeur pour les utilisateurs exigeants.
Pensé pour celles et ceux qui recherchent un ordinateur équilibré entre performance, confort et élégance, l’Acer Aspire 16 se démarque avant tout par son écran OLED WUXGA+ 120 Hz. À ce niveau de prix, cette technologie reste une rareté : les couleurs sont éclatantes, les noirs profonds et le contraste impressionnant, offrant une expérience visuelle bien supérieure à celle des écrans IPS classiques. Que vous regardiez un film, retouchiez des photos ou travailliez sur des documents, l’affichage gagne en précision et en fluidité.
Sous le capot, l’Intel Core Ultra 5 115U fait preuve d’une belle efficacité énergétique, tandis que les 16 Go de RAM DDR5 garantissent une navigation fluide, même avec plusieurs applications ouvertes. Le SSD de 512 Go assure un démarrage instantané et assez d’espace pour stocker vos projets, vidéos ou documents professionnels. Avec Windows 11 Home déjà installé, tout est prêt pour une utilisation immédiate. Côté autonomie, Acer annonce jusqu’à 13 heures d’usage, idéal pour une journée complète de travail ou d’étude sans contrainte.
Son format 16 pouces reste étonnamment portable, avec un poids de seulement 1,64 kg et une épaisseur de 17,9 mm. L’Aspire 16 propose aussi une connectique très complète (ports Thunderbolt, USB-C 3.2 et HDMI) ainsi qu’une compatibilité Wi-Fi 6E pour une connexion stable. Si la carte graphique intégrée limite les usages en jeu vidéo avancé, le reste de la configuration suffit largement pour tout le reste : bureautique, multimédia, visio et tâches créatives. En ce 22 octobre 2025, c’est une offre parfaitement calibrée pour la rentrée ou pour équiper un foyer sans se ruiner, avec en bonus -40 % sur Microsoft 365 pour accompagner votre nouveau PC.