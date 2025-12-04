Amazon aligne aujourd’hui plusieurs remises intéressantes sur le high-tech et l’équipement du quotidien. Ces offres s’intègrent bien dans la période des achats de Noël, avec des baisses visibles sur des produits populaires. Voici la sélection du jour.
Les offres continuent de tomber sur Amazon en ce début de mois de décembre, avec une série de remises utiles pour ceux qui souhaitent avancer dans leurs achats de Noël. Entre les téléviseurs, les robots nettoyeurs, les casques audio ou encore les PC portables, plusieurs catégories profitent d’un vrai coup de pouce au portefeuille cette semaine.
Les baisses de prix touchent autant les cadeaux incontournables (comme les AirPods ou l’iPad) que des équipements maison très demandés, notamment les machines à café ou les aspirateurs laveurs. Les smartphones et accessoires connectés profitent aussi de remises visibles, pratiques pour offrir un cadeau utile sans exploser son budget.
Avec ces promotions, chacun peut trouver une idée cadeau adaptée à ses besoins ou à ceux de ses proches. Voici les meilleures offres du jour encore disponibles au moment de la rédaction.
Les 15 promos de Noël à saisir chez Amazon
- Xiaomi TV F 65” à 429,00 € au lieu de 569,00 €
- Philips Série 2200 – Machine expresso automatique à 276,85 € au lieu de 379,99 €
- Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming 16 Go à 699,95 € au lieu de 840,99€
- Apple MacBook Air 13” M4 (16 Go / 256 Go) à 899,00 € au lieu de 1099,00€
- Bose SoundLink Revolve+ II à 199,99 € au lieu de 329,95 €
- Apple AirPods 4 à 109,00 € au lieu de 149,00 €
- Roborock Saros 10R à 949,00 € au lieu de 1 279,99 €
- Tineco Floor One Switch S7 à 399,00 € au lieu de 899,00 €
- Apple iPad 11” (A16 – 128 Go) à 366,46 € au lieu de 389,00 €
- Apple AirPods 4 (ANC) à 169,00 € au lieu de 199,00 €
- Apple MacBook Air 15” M4 (16Go / 256Go) à 1189,00 € au lieu de 1399,00€
- Sony PlayStation 5 – Édition Standard à 449,99 € au lieu de 549,99 €
- Tineco Floor One Stretch S6 à 229,00 € au lieu de 379,00 €
- Machine expresso De’Longhi Magnifica S à 299,99 € au lieu de 349,00 €
- Tineco Floor One S7 Steam à 559,00 € au lieu de 699,00 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Pourquoi cette sélection peut faciliter vos achats de décembre ?
Les offres couvrent des domaines variés, ce qui aide à trouver un produit adapté à un budget ou à un usage précis. Elles concernent autant l’audio que la TV, l’électroménager ou l’informatique, secteurs souvent consultés en décembre pour les cadeaux. Pour comparer certains modèles audio, vous pouvez vous appuyer sur notre guide consacré aux enceintes Bluetooth￼.
Conseils pour choisir parmi les remises Amazon du 4 décembre
En cette période précédant les fêtes, les prix évoluent rapidement sur Amazon. Cela peut être utile pour ceux qui veulent étaler leurs achats et éviter les périodes d’affluence dans les livraisons. Les remises du jour montrent des écarts visibles, notamment sur les casques audio et les ordinateurs portables, secteurs souvent demandés pour les cadeaux. Comparer les modèles proches peut aider à sélectionner la référence la plus adaptée à ses besoins.
Anticiper ses commandes réduit les risques de délais prolongés. Les offres liées au nettoyage domestique s’adressent souvent à ceux qui cherchent un équipement pour le logement, alors que les produits Apple figurent parmi les cadeaux fréquents. Placer les références dans une liste d’envies permet de suivre l’évolution des prix sur plusieurs heures.
Enfin, l’abonnement Prime reste utile pour la livraison rapide, surtout en décembre. Il peut aussi être intéressant de consulter les produits reconditionnés lorsqu’un budget serré impose une alternative. Avec ces pratiques, il devient plus simple d’aborder les achats de fin d’année en tenant compte des variations du moment.