Un écran gaming immersif transforme la façon de profiter de ses jeux préférés ou de travailler sur plusieurs fenêtres. Le format 21:9 et la courbure de la dalle facilitent la concentration, que ce soit pour suivre une partie intense ou organiser un espace de travail étendu. La technologie OLED apporte des couleurs éclatantes et des noirs profonds, ce qui rend l'affichage agréable même après plusieurs heures. Certains diront qu'il reste difficile de revenir à une dalle classique une fois habitué à ce niveau de contraste.

Amazon propose le LG Ultragear 39GX90SA-W à 769,99 €, soit une chute de prix très marquée pour ce type de moniteur. Son format large et son affichage précis restent adaptés à un usage quotidien comme au jeu, tout en limitant l'encombrement sur le bureau. Pour ce niveau de confort visuel, le tarif se positionne bien sur le marché. Les joueurs profitent d'une image fluide et réactive, et les tâches plus classiques bénéficient d'un espace généreux pour organiser plusieurs applications en parallèle.