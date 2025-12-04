Le grand format immersif permet de profiter de sessions gaming fluides et confortables, grâce à une promotion rarement observée sur ce type d'écran.
Le LG Ultragear 39GX90SA-W s'affiche à 769,99 € avec une baisse de 52 % sur Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce moniteur gaming. Ce modèle combine une dalle OLED incurvée de 39 pouces et une résolution QHD, pour un affichage immersif et parfaitement fluide. Le temps de réponse rapide et la compatibilité avec FreeSync Premium ou G-Sync répondent aux attentes des joueurs exigeants, tout en s'adaptant à un usage quotidien ou professionnel. On peut trouver que ce type d'offre, aussi marquée sur un écran de cette taille, se fait plutôt rare, surtout hors période de soldes.
Ce moniteur affiche des couleurs riches et des noirs profonds grâce à l'OLED. Sa fréquence de 240 Hz assure une image fluide, même lors de jeux rapides. Il convient à ceux qui recherchent une expérience visuelle immersive, tout en restant polyvalent pour d'autres usages comme la bureautique ou le multimédia.
Pourquoi choisir le LG UltraGear™ 39GX90SA-W ?
- Taux de rafraîchissement 240 Hz
- Dalle OLED ultra-réactive (0,03 ms)
- Compatibilité G-Sync & FreeSync Pro
- Prix le plus bas :
Une immersion visuelle pour le jeu et le quotidien
Pensé pour offrir une immersion totale, le LG UltraGear 34GS95QE combine réactivité, fluidité et fidélité des couleurs dans un design élégant au format 21:9. Cet écran gaming figure parmi les plus performants de sa catégorie, comme le souligne notre test de l’UltraGear OLED 34 pouces sur Clubic.
- Dalle OLED de 39 pouces offrant un contraste très élevé et des noirs profonds
- Résolution WQHD (3440 x 1440 pixels) pour un affichage large et détaillé
- Fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse de 1 ms pour une très grande fluidité
- Compatibilité FreeSync Premium et G-Sync, limitant saccades et déchirures d'image
- Couverture DCI-P3 de 98,5 % pour des couleurs fidèles et éclatantes
- Surface imposante : nécessite un bureau adapté à une largeur de près de 1 mètre
- Courbure qui peut gêner pour certains usages bureautiques ou multitâches
Un écran gaming immersif transforme la façon de profiter de ses jeux préférés ou de travailler sur plusieurs fenêtres. Le format 21:9 et la courbure de la dalle facilitent la concentration, que ce soit pour suivre une partie intense ou organiser un espace de travail étendu. La technologie OLED apporte des couleurs éclatantes et des noirs profonds, ce qui rend l'affichage agréable même après plusieurs heures. Certains diront qu'il reste difficile de revenir à une dalle classique une fois habitué à ce niveau de contraste.
Amazon propose le LG Ultragear 39GX90SA-W à 769,99 €, soit une chute de prix très marquée pour ce type de moniteur. Son format large et son affichage précis restent adaptés à un usage quotidien comme au jeu, tout en limitant l'encombrement sur le bureau. Pour ce niveau de confort visuel, le tarif se positionne bien sur le marché. Les joueurs profitent d'une image fluide et réactive, et les tâches plus classiques bénéficient d'un espace généreux pour organiser plusieurs applications en parallèle.