À l’heure où nos environnements de travail deviennent hybrides et où l’on jongle entre ordinateur de bureau, PC portable, et parfois même tablette, la polyvalence n’est plus un luxe, mais une nécessité… et ça, LOFREE l’a bien compris en intégrant trois modes de connectivité.

Un switch positionné au dos du clavier permet d’alterner : le Bluetooth 5.4, la connexion filaire en USB-C ou le sans-fil 2,4 GHz via un dongle, une technologie prisée pour sa latence limitée et sa stabilité. LOFREE a même intégré sous le clavier un emplacement discret pour ranger la clé USB lorsque vous ne l’utilisez pas et ainsi éviter de la perdre.