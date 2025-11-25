Un écran fluide et une grande réactivité deviennent accessibles grâce à une remise rare chez Amazon. Les tâches quotidiennes s'enchaînent sans effort, même pour travailler ou se divertir.
Ce PC Portable Dell 15" chute à 429 € chez Amazon, soit une baisse de 26 % pour le Black Friday. Ce portable combine un écran 15,6 pouces Full HD à 120 Hz et un processeur Intel Core i5 de 13e génération. Il s'adresse à ceux qui veulent un outil fiable pour travailler, suivre des cours ou regarder des vidéos, sans craindre de ralentissements. On comprend vite l'intérêt de cette configuration, surtout à ce tarif rarement atteint.
L'ordinateur portable démarre rapidement grâce à son SSD de 512 Go. Les 16 Go de mémoire vive assurent une utilisation fluide, même avec plusieurs applications ouvertes. L'écran antireflet rend la lecture confortable, même en pleine journée.
- Écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz avec traitement anti-reflet pour un affichage fluide et confortable
- Processeur Intel Core i5-1334U (10 cœurs, 12 threads, jusqu'à 4,6 GHz) pour gérer facilement la bureautique et le multitâche
- Mémoire vive de 16 Go DDR4 et SSD de 512 Go pour des démarrages rapides et une utilisation réactive
- Nombreux ports : USB 3.2, USB-C, HDMI, lecteur microSD, Bluetooth et Wi-Fi 6 pour une connectivité complète
- Châssis léger et design professionnel noir carbone, adapté aux déplacements fréquents
- Graphiques Intel UHD limités pour les jeux exigeants ou la création graphique avancée
- Clavier AZERTY non rétroéclairé, usage moins confortable dans le noir
Un confort d'utilisation au quotidien
L'ordinateur portable s'adapte à différents environnements, que ce soit à la maison ou au bureau. Son écran à rafraîchissement élevé réduit la fatigue visuelle lors de longues sessions de travail ou de visionnage. Le clavier AZERTY facilite la prise de notes et la rédaction de documents, même pour ceux qui n'utilisent pas souvent un PC. On apprécie la connectique variée, pratique pour brancher des périphériques ou transférer des fichiers sans contrainte. Certains diront que ce type de machine suffit largement pour la plupart des usages courants, et c'est vrai qu'on se surprend à l'emporter facilement d'un endroit à l'autre.
La mémoire vive de 16 Go limite les ralentissements, même avec plusieurs onglets ouverts en même temps. Le stockage SSD accélère l'accès aux fichiers et le lancement des programmes. Ce portable privilégie donc la simplicité au quotidien, avec un format suffisamment léger pour être déplacé sans effort, tout en restant robuste pour un usage prolongé.
Un positionnement clair et accessible
Chez Amazon, le Dell 15 s'affiche à 429 €, un tarif inédit pour cette configuration. Ce modèle vise un usage quotidien et s'adresse à ceux qui cherchent un ordinateur fiable, simple à utiliser et adapté aux besoins du travail ou des études. L'ensemble reste bien positionné pour ceux qui veulent un ordinateur accessible et agréable à prendre en main, sans compromis sur la rapidité.
