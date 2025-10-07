L'ordinateur portable accompagne facilement une journée entière sans devoir chercher une prise. On passe d'une tâche à l'autre, de la rédaction d'un document à la retouche d'images ou l'appel vidéo, sans ressentir de lenteur même avec plusieurs applications ouvertes. L'écran lumineux reste lisible en extérieur et le clavier permet de travailler confortablement, même sur une table de café ou dans un train.

Son format compact prend peu de place dans un sac et la batterie tient la route pendant de longues heures. Certains diront qu'il devient vite un réflexe pour tout emporter, car on ne se pose plus la question de l'autonomie. Il s'adapte bien à la vie mobile, qu'on soit étudiant, actif ou simplement en déplacement régulier.