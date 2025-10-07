Cette promo Flash Prime Amazon rend cet ordinateur Apple accessible pour travailler, créer ou regarder des vidéos sans se soucier de l'autonomie ou de la puissance.
Le prix du MacBook Air M4 atteint 999 € chez Amazon, soit une baisse de 17 % et son tarif le plus bas jamais constaté pour le Prime Day Amazon. Cet ultraportable combine autonomie longue durée et écran lumineux, avec une puce puissante pour les usages quotidiens. On apprécie ce format qui reste facile à transporter, même dans un sac compact.
L'ordinateur portable démarre rapidement et gère sans ralentir plusieurs applications lourdes. Son format léger facilite le transport au quotidien, que ce soit pour des cours, du télétravail ou des déplacements professionnels.
L'Apple MacBook Air M4 13"
Un ordinateur portable polyvalent, conçu pour la mobilité, adapté aux tâches professionnelles et créatives avec autonomie longue durée.
✅ Les plus
- Puce Apple M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs pour des performances élevées
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces (34,5 cm) avec résolution 2560 x 1664 pixels et luminosité de 500 nits
- Mémoire unifiée 16 Go adaptée au multitâche et aux logiciels exigeants
- Autonomie jusqu'à 18 heures en usage mixte
- Stockage SSD 256 Go pour un démarrage rapide et le lancement fluide des applications
❌ Les moins
- Connectique limitée à deux ports Thunderbolt/USB 4, nécessitant des adaptateurs pour certains accessoires
- Stockage non évolutif après l'achat
- Absence de ventilateur, pouvant entraîner un léger throttling lors d'usages très intensifs sur la durée
Pour profiter des Jours Flash Prime, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Une autonomie longue durée adaptée à la mobilité
L'ordinateur portable accompagne facilement une journée entière sans devoir chercher une prise. On passe d'une tâche à l'autre, de la rédaction d'un document à la retouche d'images ou l'appel vidéo, sans ressentir de lenteur même avec plusieurs applications ouvertes. L'écran lumineux reste lisible en extérieur et le clavier permet de travailler confortablement, même sur une table de café ou dans un train.
Son format compact prend peu de place dans un sac et la batterie tient la route pendant de longues heures. Certains diront qu'il devient vite un réflexe pour tout emporter, car on ne se pose plus la question de l'autonomie. Il s'adapte bien à la vie mobile, qu'on soit étudiant, actif ou simplement en déplacement régulier.
Un produit pensé pour le quotidien à un tarif inédit
Amazon propose le MacBook Air M4 à 999 €. Ce modèle allie compacité et réactivité, ce qui le rend bien positionné pour un usage quotidien. La simplicité d'utilisation et la puissance permettent de jongler facilement entre les tâches, sans se soucier de la batterie en mobilité. Ce prix record renforce l'intérêt pour ceux qui cherchent un ordinateur fiable et discret, vraiment adapté aux besoins modernes.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.