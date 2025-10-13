Le réveil connecté trouve facilement sa place sur une table de chevet ou dans un coin du salon. Son écran couleur affiche l'heure en grand mais reste discret pour ne pas gêner le sommeil. On consulte la météo, les notifications ou une alarme d'un simple coup d'œil, sans manipulations compliquées. L'intégration d'Alexa transforme la routine du matin : il suffit de demander la météo, d'écouter la radio ou de lancer une playlist.

Certains diront que le format paraît classique, mais l'ajout de la commande vocale change la donne, surtout pour ceux qui aiment régler une alarme sans toucher à un bouton. Pas besoin de lire une notice pendant des heures : le produit va à l'essentiel, ce qui n'est pas si fréquent sur ce segment.