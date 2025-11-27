L'appareil accompagne sans effort les lecteurs dans les transports, à la maison ou en voyage. Son autonomie atteint plusieurs semaines selon l'usage, ce qui évite de penser trop souvent à la recharge. La mémoire de 16 Go stocke des milliers de livres, magazines ou bandes dessinées, pratique pour changer de lecture au gré de ses envies. On trouve ce confort appréciable, surtout quand on aime emporter beaucoup de titres différents.

La coque compacte tient en main sans gêne et l'éclairage réglable s'adapte à la lumière ambiante, que l'on lise en terrasse ou sous une lampe de chevet. Ceux qui aiment lire la nuit ou en plein soleil y voient vite un atout. Le format léger simplifie l'utilisation d'une seule main, même lors de trajets courts ou quand on s'installe dans un espace réduit.