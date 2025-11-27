Le Black Friday s’approche et Amazon déclenche déjà une baisse marquante sur son Kindle compact. La liseuse passe sous la barre symbolique des 100 €, un tarif rarement atteint, idéal pour préparer une saison de lecture sans encombre.
Le Kindle Amazon apparaît à 99,99 € chez Amazon, affichant une baisse de 17% pour le Black Friday. Ce prix, le plus bas jamais enregistré, concerne la version sans publicités et 16 Go. La liseuse s'impose facilement dans un sac ou une poche. Elle s'adapte à la lecture en intérieur comme en extérieur grâce à son écran antireflets. L'éclairage réglable et la navigation rapide rendent la consultation agréable, même lors de longs trajets ou en soirée.
La liseuse garantit un affichage net grâce à son écran antireflets. Sa compacité permet de lire confortablement lors des déplacements quotidiens ou en vacances.
- Poids plume de 158 g, facile à tenir d'une main
- Écran antireflets 6 pouces, lecture confortable même en plein soleil
- Éclairage avant réglable, +25 % de luminosité au maximum
- Jusqu'à 6 semaines d'autonomie sur une seule charge
- 16 Go de stockage pour des milliers de livres
- Absence de certifications d'étanchéité, usage risqué près de l'eau
- Écran limité à 6 pouces, moins confortable pour les bandes dessinées ou les PDF
Une autonomie pensée pour les lecteurs mobiles
L'appareil accompagne sans effort les lecteurs dans les transports, à la maison ou en voyage. Son autonomie atteint plusieurs semaines selon l'usage, ce qui évite de penser trop souvent à la recharge. La mémoire de 16 Go stocke des milliers de livres, magazines ou bandes dessinées, pratique pour changer de lecture au gré de ses envies. On trouve ce confort appréciable, surtout quand on aime emporter beaucoup de titres différents.
La coque compacte tient en main sans gêne et l'éclairage réglable s'adapte à la lumière ambiante, que l'on lise en terrasse ou sous une lampe de chevet. Ceux qui aiment lire la nuit ou en plein soleil y voient vite un atout. Le format léger simplifie l'utilisation d'une seule main, même lors de trajets courts ou quand on s'installe dans un espace réduit.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Un positionnement simple et accessible
Amazon affiche le Kindle Amazon à 99,99 €, ce qui en fait l'une des liseuses les plus accessibles pour ce format compact et sans publicité. L'appareil convient à un usage quotidien, que ce soit pour lire quelques pages le soir ou pour dévorer un roman en voyage. Il s'adresse à ceux qui veulent retrouver la simplicité d'une bibliothèque embarquée, sans se soucier de l'autonomie ou de l'encombrement.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.