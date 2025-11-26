Ce robot combine aspiration puissante et lavage du sol, avec une réduction rarement observée sur Amazon à cette période.
Le Roborock Qrevo S5V tombe à 399,99 € avec 48 % de remise chez Amazon pendant le Black Friday. Ce robot aspirateur laveur aspire et nettoie vos sols chaque jour, sans surveillance. Sa station vide le bac, lave les serpillières et sèche à l'air chaud pour limiter les odeurs. Certains diront qu'il prend vite ses habitudes dans la maison, et c'est vrai qu'on oublie vite la corvée du balai.
Ce robot aspirateur enlève la poussière et les traces en une seule passe. Sa station lave et sèche automatiquement les serpillières, ce qui évite les mauvaises odeurs après chaque passage. Il s'adapte à la plupart des pièces et fonctionne sans surveillance.
- Aspiration maximale de 12000 Pa pour enlever efficacement poussières et débris
- Serpillières FlexiArm pour atteindre les bords et les coins
- Double système anti-emmêlement, limite les blocages de cheveux ou poils d'animaux
- Séchage à l'air chaud intégré, évite les odeurs d'humidité après le lavage
- Évitement d'obstacles par navigation intelligente, réduit les risques de collision
- Hauteur de 9,65 cm, ne passe pas sous certains meubles très bas
- Ne convient pas aux tapis à poils longs, performances limitées sur ces surfaces
- Capacité du réservoir d'eau de 350 ml, nécessite des recharges pour les grandes surfaces
Une autonomie pensée pour la tranquillité à la maison
Un robot aspirateur simplifie vraiment le ménage au quotidien. Il aspire les miettes et lave le sol, même sous certains meubles grâce à son bras articulé. On peut programmer un nettoyage pendant une absence ou juste avant un dîner. Le niveau sonore reste discret, même lorsque la station procède au nettoyage des serpillières. Certains diront que ce genre d'appareil change rapidement la routine, surtout quand on partage l'espace avec des animaux ou des enfants.
Le système de séchage à l'air chaud permet d'éviter que l'humidité ne stagne, ce qui prolonge la durée de vie des lingettes. L'entretien se limite à vider la station de temps à autre et à vérifier les brosses, ce qui prend quelques minutes. Ce type de robot s'adresse à celles et ceux qui cherchent un vrai gain de temps, sans sacrifier la propreté, tout en gardant un œil sur la consommation d'énergie.
Un positionnement attractif pendant le Black Friday
Amazon affiche le Roborock Qrevo S5V à 399,99 €, un tarif bien placé pour un modèle autonome et polyvalent. Sa station limite les manipulations et le séchage automatique facilite l'entretien. Ce robot reste pratique pour garder des sols propres sans effort, surtout dans les appartements ou maisons où le temps manque souvent au quotidien.
