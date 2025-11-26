Un robot aspirateur simplifie vraiment le ménage au quotidien. Il aspire les miettes et lave le sol, même sous certains meubles grâce à son bras articulé. On peut programmer un nettoyage pendant une absence ou juste avant un dîner. Le niveau sonore reste discret, même lorsque la station procède au nettoyage des serpillières. Certains diront que ce genre d'appareil change rapidement la routine, surtout quand on partage l'espace avec des animaux ou des enfants.

Le système de séchage à l'air chaud permet d'éviter que l'humidité ne stagne, ce qui prolonge la durée de vie des lingettes. L'entretien se limite à vider la station de temps à autre et à vérifier les brosses, ce qui prend quelques minutes. Ce type de robot s'adresse à celles et ceux qui cherchent un vrai gain de temps, sans sacrifier la propreté, tout en gardant un œil sur la consommation d'énergie.