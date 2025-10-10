Les Ventes Flash Amazon jouent les prolongations ce vendredi matin. Alors que le Prime Day est terminé depuis deux jours, plusieurs produits high-tech conservent leurs meilleurs prix de la semaine. Robots, écrans, écouteurs et accessoires connectés : voici les offres encore actives à ne pas manquer.
Même après la fin du Prime Day, Amazon continue de jouer les prolongations côté bons plans. Ce jeudi 10 octobre, le géant du e-commerce maintient une série de remises spectaculaires sur le high-tech et l’électroménager, parfois aussi généreuses que pendant les Jours Flash.
Au menu du jour : un aspirateur Dyson haut de gamme, un drone DJI Mini 3, un robot laveur ECOVACS ou encore le Fire TV Stick 4K Max. Envie d’équiper votre maison ou de booster votre setup sans exploser le budget ? Voici les 10 meilleures offres encore actives ce matin !
Les 10 dernières ventes flash à saisir :
- Robot Aspirateur Laveur ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI à 784 € au lieu de 1 499 €
- Écran MSI Pro MP275 27” Full HD à 79,99 € au lieu de 119,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Max (nouvelle génération) à 47,99 € au lieu de 79,99€
- Batterie externe Anker Nano 5 000 mAh 22,5 W à 18,99 € au lieu de 25,99€
- Enceinte connectée Echo Dot (5ᵉ génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC 16G à 378 € au lieu de 449,99 €
- Mini Drone DJI Mini 3 à 304 € au lieu de 379 €
- Vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro 4K à 799 € au lieu de 1 290,40 €
- Écouteurs Sony Linkbuds Fit Noir à 99,99 € au lieu de 149,99 €
- Aspirateur balai Dyson Gen5 Detect Absolute à 649 € au lieu de 899 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 € (-82 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Pourquoi ces offres méritent votre attention
Ces promotions ne concernent pas des produits secondaires, mais bien des références plébiscitées par les consommateurs et saluées par la rédaction. Qu’il s’agisse du Dyson Gen5 Detect Absolute, reconnu pour sa puissance et sa précision, ou du XGIMI Horizon Pro 4K, dont notre test Clubic souligne la qualité d’image et la simplicité d’installation, chaque appareil de cette sélection se distingue par son excellent rapport performance/prix.
C’est donc une occasion idéale pour s’équiper intelligemment, que vous souhaitiez moderniser votre installation TV, gagner du temps dans le ménage ou booster votre productivité au bureau — le tout sans attendre le Black Friday.
Comment bien choisir ses équipements tech après le Prime Day ?
Le Prime Day est souvent perçu comme le pic des bonnes affaires, mais c’est en réalité dans les jours qui suivent que certaines opportunités deviennent les plus intéressantes. Les stocks non écoulés et les retours logistiques poussent Amazon et ses partenaires à prolonger ou réajuster leurs prix. Pour le consommateur, c’est l’occasion rêvée de profiter des mêmes réductions sans la pression du “tout doit disparaître”. En d’autres termes, ces jours post-événement sont parfaits pour acheter avec réflexion plutôt que sur l’impulsion.
Avant de craquer, prenez le temps de définir vos besoins réels. Un vidéoprojecteur 4K comme le XGIMI Horizon Pro offrira une expérience home cinéma incomparable, mais il ne sera pleinement apprécié que si vous disposez d’un espace adapté. À l’inverse, un Fire TV Stick 4K Max ou une enceinte Echo Dot apportent une touche connectée à n’importe quel salon, sans nécessiter de gros investissement. L’idée est de privilégier les produits à forte valeur d’usage, ceux que vous utiliserez au quotidien.
Côté électroménager, des marques comme Dyson ou Ecovacs se démarquent par la fiabilité de leurs modèles haut de gamme. L’aspirateur Dyson Gen5 Detect Absolute, par exemple, allie autonomie, puissance d’aspiration et détection laser de la poussière — idéal pour un nettoyage précis. Même logique pour le robot laveur Deebot X9 Pro Omni, dont la station autonettoyante simplifie la vie au quotidien. Ces appareils coûtent plus cher à l’achat, mais leur durabilité et leurs performances justifient l’investissement, surtout en période de promo.
Enfin, gardez un œil sur la compatibilité et l’écosystème : un appareil Amazon fonctionnera mieux avec Alexa, une carte graphique AMD s’associera idéalement à un processeur de la même marque, et une batterie Anker sera optimisée pour les appareils USB-C récents. En bref, après la frénésie du Prime Day, place à l’achat raisonné : comparer, évaluer et saisir les offres vraiment pertinentes, celles qui répondent à vos besoins tout en respectant votre budget.