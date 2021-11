Black Friday Amazon : 8 promos tech à ne pas manquer pour le Cyber Monday

Découvrons maintenant une souris gamer inspirée du jeu League of Legends, et plus particulièrement par le groupe de k-pop virtuel K/DA. Celui-ci est composé de quatre personnages du jeu : Ahri, Akali, Evelynn et Kai'Sa. Logitech a développé une gamme d'accessoires gaming à l'effigie du groupe, dont cette souris aux performances impressionnantes. Avec une sensibilité de 100 à 25,600 PPP et un capteur 25K, vous allez pouvoir la paramétrer sous tous ses aspects ainsi que la mettre à jour via l'app G HUB. Il s'agit d'une souris filaire avec 11 boutons programmables et 5 poids à répartir pour équilibrer son maniement. N'oubliez pas de cocher la case du coupon pour bénéficier de la réduction.