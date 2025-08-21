Ce modèle ne se limite pas à de simples débits impressionnants : il change réellement la manière dont vous utilisez votre machine au quotidien. Pour les joueurs sur PC, il réduit drastiquement les temps de chargement, permettant de plonger dans vos jeux AAA en quelques secondes. Les environnements lourds, comme les mondes ouverts, se chargent de façon fluide et sans ralentissement, même avec des textures haute résolution.

Côté création de contenu, le 990 Pro est taillé pour les workflows exigeants. Qu’il s’agisse de montage vidéo 4K/8K, de retouche photo lourde ou de projets 3D complexes, il offre une réactivité immédiate et un transfert rapide des fichiers volumineux. Sa stabilité en usage intensif, combinée à sa gestion thermique intelligente, garantit des performances constantes sur la durée, même lors de longues sessions de rendu ou d’export.