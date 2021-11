Black Friday PC portables : le TOP des promos sur chez Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo

Si vos besoins informatiques sont exclusivement tournés vers la bureautique, plusieurs choix s'offrent également à vous.

Vous pourrez vous tournez vers les modèles des constructeurs Acer, ASUS, Dell, HP ou encore Lenovo qui ont de très nombreuses références à prix très doux pour vous apporter suffisamment de puissance au quotidien dans vos tâches, sans oublier les applications de streaming pour vous reposer après une longue journée de travail.

Moins connu sur le secteur mais pas moins haut de gamme, Huawei vous propose également de très solides solutions à la fois design et puissantes pour tous vos besoins. La marque s'est tournée vers des appareils très élégants et racés, qui vous permettent de les utiliser au travail comme à la maison durant une journée entière.

Enfin Apple et ses MacBook Air et MacBook Pro permettent aux fans de la marque de retrouver leur environnement de travail et leurs applications préférées de leur iPhone ou de leur iPad sur un plus large écran. Les autres découvriront pour un prix on ne peut plus bas cette année toute la qualité et l'expérience mise en oeuvre par le constructeur pour vous apporter une machine légère et puissante, conçue pour vous accompagner partout durant de très nombreuses années.