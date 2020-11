Amazon accepte finalement le report du Black Friday demandé par le gouvernement

Écouteurs True Wireless très complets et convaincants, les Elite 75T et Elite Active 75T (version totalement waterproof ) sont de véritables petites références. En 2020, il ne leur manquait finalement que la réduction de bruit active. À la surprise générale, cette réduction de bruit arriva, via une mise à jour logiciel. Mais, aussi intéressant soit-il, ce traitement n’est pas aussi poussé qu’il pourrait l’être en étant développé dès la conception du produit. Pour cela, Jabra a une solution, appelée Elite 85T. Dans la droite lignée des précédents modèles, ces écouteurs peuvent-ils rivaliser avec les ténors du genre, et justifier leur prix plus élevé ?