On n'arrête plus Amazon : le géant lance une pharmacie en ligne aux USA

Une fois le compte créé, l'utilisateur se doit de se procurer une ordonnance. Pour cela, Amazon Pharmacy propose deux solutions. Le patient peut, première possibilité, envoyer directement l'ordonnance prescrite par son médecin, et la plateforme se charge de la traiter sans attente. Une deuxième solution existe. Amazon Pharmacy se propose de demander une prescription au nom de l'utilisateur, un processus en revanche plus long, puisqu'il peut prendre entre deux et quatre jours.