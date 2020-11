Amazon : 120 élus, syndicats et éditeurs appellent à stopper le géant "avant qu'il ne soit trop tard"

120 élus, syndicalistes, éditeurs, représentants d'ONG ou citoyens ont signé une tribune publiée par nos confrères de franceinfo, lundi 16 novembre, dans laquelle ils brandissent la menace pour l'emploi que le géant Amazon et les autres « profiteurs de la crise » représentent, pour réclamer l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires de ces derniers, et plus particulièrement donc du géant américain.