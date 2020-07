Amazon confirme le report du Prime Day au-delà du mois d'août

C'est devenu une habitude depuis 2015, année du vingtième anniversaire d'Amazon. Cette année, le Prime Day aura bel et bien lieu encore une fois, mais pas au mois de juillet, comme c'était le cas tous les ans. Forcément porté par un contexte de crise sanitaire, le e-commerçant a annoncé, mardi, que l'événement aura lieu « plus tard dans l'année dans le monde ». Il n'y a guère qu'en Inde qu'il aura bientôt lieu, les 6 et 7 août prochains.