Soldes Amazon et Cdiscount : le TOP des bons plans de la 2ème démarque

La hausse des promotions avec l'arrivée de cette 2ème démarque risque de susciter un intérêt encore plus fort pour cette édition estivale des Soldes 2020. Un grand nombre d'acheteurs en ligne ne profite pas des offres dès le lancement des Soldes, mais préfère au contraire attendre les promotions les plus fortes.

Cet engouement devrait avec un impact direct sur la durée de vie des bons plans. Il y a fort à parier que les ruptures de stock et les offres expirées vont être de plus en plus fréquentes et surtout, plus rapides ! Afin de vous faire profiter de ces bonnes affaires, toute notre équipe va vous partager en temps réel les meilleurs bons plans et promotions tout au long de la semaine. Pour éviter toute fausse-joie, nous ne pouvons que vous conseiller de garder un œil sur nos sélections thématiques !