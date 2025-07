Beatbot est une marque spécialisée dans les robots nettoyeurs de piscine haut de gamme, reconnue pour sa forte croissance mondiale et ses innovations technologiques. Créée par des experts issus de grands groupes en robotique, la marque a été primée pour son design et ses avancées en automatisation, notamment via des prix comme l’iF Design Award et le Red Dot Award. Beatbot développe en interne des technologies avancées comme la navigation CleverNav par sonar laser et l’intelligence artificielle appliquée à la cartographie. Le Beatbot AquaSense 2 Ultra profite des innovations imaginées par la marque pour nettoyer votre piscine tout au long de l'été.