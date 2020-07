Soldes : deux aspirateurs Dyson V8 et V10 à prix choc aujourd'hui

Le moteur possède une vitesse de rotation de 125 000 tours par minute afin de récupérer jusqu'au plus petit poil sur votre carrelage, votre parquet mais également vos tapis et moquettes. Son autonomie est fixée à 60 minutes en mode normal et 30 minutes en mode fort, pour les zones les plus sales et les plus encombrées.

Dyson a également travaillé le design de l'appareil avec un poids de seulement 2,58 kg pour l'utiliser sur le sol mais aussi récupérer les toiles d'araignée au plafond. Pour le ranger, rien de plus simple et de plus élégant avec sa station murale prévue à cet effet.