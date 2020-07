Soldes Amazon : Top 5 des smartphones à moins de 250€

Côté mémoire, il propose 128 Go d'espace de stockage extensible à 512 Go via une Micro SD, et une impressionnante batterie de 5020 mAh capable d'offrir plus de 2 jours d'autonomie en usage standard.

Pour les fonctionnalités, le Xiaomi Redmi Note 9 S propose la reconnaissance faciale et dispose d'un lecteur d'empreintes, en plus d'une prise pour casque micro. Enfin, vous pourrez prendre de jolies photos, sans trop en demander, grâce à son capteur frontal de 16 MP et son module arrière de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.