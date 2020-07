Soldes : les écouteurs Apple AirPods Pro et AirPods 2 baissent encore de prix !

Pour ce bon plan "2 en 1", nous vous conseillons d'aller sur la plateforme Rakuten. Le site de commerce en ligne est réputé pour fidéliser ses clients en cas d'achat d'un produit puisque le client peut s'abonner au ClubR qui permet d'obtenir des SuperPoints convertibles en euros lors d'un prochain achat.

Après avoir présenté brièvement Rakuten, revenons-en aux produits de la marque Apple et commençons par les AirPods Pro. Ces derniers sont actuellement au prix soldé de 204,99 euros (+ 14,35 euros offerts en SuperPoints).

Les Apple AirPods Pro Apple sont essentiellement équipés de la technologie de réduction de bruit active. Avec la norme d'étanchéité IPX4, les écouteurs sont résistants à l'eau et à la transpiration. Leur configuration se fait facilement avec d'autres appareils de la marque Apple et l'accès à l'assistant Siri est très simple.



Enfin, ils bénéficient de plus de 24 heures d'autonomie avec le boîtier de charge sans fil fourni.