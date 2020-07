L'excellente tablette Huawei MediaPad T5 soldée à 159€ chez Cdiscount !

Nous nous sommes promenés chez Cdiscount pour dénicher cette offre très sympathique. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne livre à domicile gratuitement pendant les soldes d'été. Vous pouvez aussi régler votre achat en quatre fois si vous le souhaitez. De leur côté, les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) bénéficient de la livraison express sans frais supplémentaires. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

La Huawei MediaPad T5 est une tablette tactile dotée d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. La calibration de cette dalle frôle vraiment la perfection. À l'intérieur de la machine, nous retrouvons un processeur Kirin 659 avec 2 Go de RAM et une mémoire interne de 16 Go. Le tout tourne sous Android 8.0.

Ainsi, les performances globales sont plutôt correctes pour un tel prix. Si elle se montre vite limitée en jeu, la MediaPad T5 est idéale pour tout le reste (regarder des vidéos, naviguer sur internet, ouvrir des applications….).