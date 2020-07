Belle promotion sur l'ultrabook Asus Zenbook 14" pour les Soldes

Nous sommes allés chez Rue du Commerce pour profiter de cette très bonne affaire. La livraison à domicile est gratuite dans tous les cas de figure et vous pouvez aussi régler la commande en quatre fois. De plus, grâce au service Pack Reprise inclus, l'e-commerçant pourra reprendre votre produit pendant 1 an à 80% de sa valeur initiale. Ainsi, vous pourrez récupérer 639,99€. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Cet Asus ZenBook dispose d'un écran 14 pouces Full HD totalement imperméable aux reflets. À l'intérieur de cet ordinateur portable, nous retrouvons un processeur Intel Core i5-10210U épaulé par une carte graphique Intel UHD Graphics, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Enfin, le système d'exploitation est l'incontournable Windows 10.

Les performances sont donc au rendez-vous puisque ce PC vous permettra de travailler, naviguer sur internet et jouer dans d'excellentes conditions.