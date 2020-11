Black Friday 2020 : dates, bons plans et promotions, tout savoir de l'édition 2020

Cette année 2020 est particulière à plus d'un titre à cause de la pandémie de COVID-19 qui continue de faire des ravages dans le monde et qui perturbe dans le même temps le commerce mondial. Le Black Friday étant l'une des périodes les plus fastes de l'année, les e-commerçants ont mis les bouchées doubles pour vous permettre de profiter tout de même d'importantes remises et d'être livrés dans les délais les plus cours de vos achats.

On aurait pu craindre un manque de produits mais les différents constructeurs ont réussi à sortir leurs nouveautés, même avec un peu de retard. Les derniers smartphones sont là, ainsi que les consoles de dernière génération ou les PC portables les plus récents.

Seulement il va falloir anticiper la fermeture des commerces physiques. Le gouvernement français, pour enrayer l'épidémie, a décidé de stopper l'activité des commerces mais également des grandes surfaces qui n'ont plus le droit de vendre bon nombre de produits dits non essentiels, et cela concerne une partie des objets high-tech que nous vous parlions juste au dessus.

Si les stocks seront pleins le jour-J, il faut anticiper le fait qu'ils seront pris d'assaut par des milliers de consommateurs qui, contrairement à leurs habitudes, se replieront sur le web pour faire leurs achats. Pour dénicher les meilleures offres et être les premiers à passer commande, il n'y pas de secret : il faudra être réactif.

Entrer son numéro de carte de crédit dans l'espace client de votre site préféré, se connecter en avance à ce dernier sont des bons début. Suivre les pages dédiées au Black Friday de Clubic en sont un autre. En effet, durant toute la période nos équipes d'experts du bon plan, des professionnels chevronnés rodés aux offres promotionnelles, seront sur le pont pour vous prévenir en temps réel des meilleures réductions. Restez connectés au site et à nos réseaux sociaux et vous aurez une chance de plus de décrocher le produit qui vous fait envie au meilleur prix.

Pour les e-commerçants qui disposent de boutiques, comme par exemple Boulanger ou encore la Fnac et Darty, nous vous conseillons également de privilégier le désormais célèbre "Click and collect". Les délais de livraison vont inévitablement s'allonger en même temps que le nombre de commandes et vous pourriez avoir à attendre plusieurs jours avant de recevoir votre produit tant attendu. Le click and collect vous permettra de le retirer, muni de votre attestation dérogatoire, en toute sécurité dans la boutique la plus proche de chez vous en seulement 24H, voire le jour même pour certains produits.