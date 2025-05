Revolut prévoit de recruter près de 200 personnes dans l'hexagone, et a déjà déposé une demande d'agrément bancaire. Et si la néobanque est si populaire en France, c'est autant pour ses services de banque traditionnelle que pour ses fonctions cryptos.

En effet, Revolut est aussi dotée d'une plateforme de trading de cryptomonnaies, Revolut X, qui permet aux utilisateurs de faire des transactions dans plus de 210 cryptos, avec des frais très bas pouvant aller de 0 à 0,09%.

Et cette activité, à l'image aussi de la situation d'une plateforme comme eToro, prend de plus en plus de place dans l'activité de Revolut. En 2024, le segment « Wealth », qui comprend notamment les activités cryptos de la néobanque, a ansi enregistré une croissance assez impressionnante de ses revenus, de l'ordre de 298%. Autant dire que Revolut va être incité à continuer sur cette voie.