La situation dénoncée est d'autant plus préoccupante que l'encours des découverts bancaires en France s'élevait à plus de 8 milliards d'euros fin décembre 2024. Les grilles tarifaires, parfois longues de 64 pages, pour ne pas dire qu'elles sont interminables, rendent la compréhension et la comparaison des offres quasiment impossibles pour les consommateurs. Ces frais fixes s'appliquent en plus même lorsque le découvert est autorisé.