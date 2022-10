Pour l'UFC-Que Choisir, le spam au CPF va continuer... à un détail près

Devant un problème qui devenait de plus en plus visible, les autorités françaises ont fini par réagir au début de l'année, et beaucoup de ces formations bidon ont été désinscrites de la liste. Mais, à l'évidence, pas toutes. Le démarchage téléphonique intense pour les promouvoir, qui ne s'est pas arrêté, en est la preuve. C'est pour cela que l'Assemblée nationale a décidé, début octobre, de sévir en adoptant en première lecture une proposition de loi pour tout bonnement interdire le démarchage téléphonique mentionnant le CPF. Le projet de loi doit encore être accepté par les sénateurs, mais il est déjà critiqué par l'UFC-Que Choisir.