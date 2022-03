Harcèlement au CPF, comment stopper les appels téléphoniques à répétition ?

Pour mieux comprendre l’intérêt soudain des démarcheurs pour le CPF, il faut s’y intéresser de plus près. Le compte personnel de formation permet à ceux qui en bénéficient de convertir leur cumul d'heures de formation en crédits, dans le but de financer une formation de leur choix. Sont concernés les personnes sous contrat de travail et les inscrits à Pôle Emploi.