Spam téléphonique et CPF : bientôt la fin !

On connaît désormais bien les dérives de ce succès : spam téléphonique (appels, SMS) et e-mails provenant de centres d'appels et organismes de formations qui n'hésitent pas à entamer des démarches frauduleuses, qui viennent s'ajouter à d'autres fraudes, encore plus graves, comme l'usurpation d'identité ou le détournement des droits CPF, ces deux dernières étant néanmoins davantage encadrées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).