Depuis quelques semaines, réseaux sociaux et vidéos virales multiplient les annonces : la France se préparerait à supprimer tous ses distributeurs automatiques de billets à la fin de 2025. Pourtant, la Fédération bancaire française dément catégoriquement. BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC et Société Générale se coordonnent désormais autour d’une même organisation, comme on vous l'annonçait sur Clubic en 2023: Cash services, une nouvelle marque qui regroupe leurs distributeurs.

Que les aficionados du cash se rassurent. Les machines ne disparaîtront pas, mais elles porteront un nouveau logo. Les villes qui n’ont plus de DAB peuvent aussi demander l’installation d’une borne, en prenant les frais à leur charge. Au quotidien, chacun pourra donc continuer à utiliser les distributeurs quasiment comme avant.