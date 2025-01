L’argent liquide, ce bon vieux billet froissé au fond de la poche, est-il en voie d’extinction ? De plus en plus de pays adoptent l’idée d’une économie sans cash, portée par des technologies de pointe et des promesses d’efficacité. Mais derrière les paiements instantanés et les applications séduisantes se cache un débat plus épineux : celui de la vie privée et de la liberté financière.