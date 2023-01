Euro numérique : promis, juré, l'Union européenne ne récoltera pas vos données

États-Unis, Chine, Royaume-Uni… Ce n'est maintenant plus un secret pour personne, à l'heure du Bitcoin et des altcoins, les grands États de ce monde veulent tous se doter d'une monnaie numérique. Ce projet avance plus vite du côté de l'Empire du Milieu, même s'il est pour le moment boudé par la population.

L'Union européenne fait partie des ambitieux. Bruxelles, qui a annoncé son projet il y a quelques années déjà, cherche maintenant à rassurer les habitants de l'Union. Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, vient ainsi d'expliquer que l'UE ne garderait pas les données de ceux qui paieront avec l'euro numérique. Cette crainte demeure très marquée, puisqu'avec la blockchain, il est matériellement possible de remonter l'ensemble des transactions effectuées avec une unité de monnaie.