Le Bitcoin est à bout de souffle, peut-il encore revenir ? La BCE n'y croit pas

Un article qui vient de paraître sur le blog de la BCE résume les griefs de l'institution monétaire contre le Bitcoin (certains paraîtront familiers aux amateurs des cryptos). Dans ce texte dont le titre, « La dernière bataille du Bitcoin », annonce directement la couleur, la Banque centrale énumère dans une liste à la Prévert tous les défauts qu'elle trouve au Bitcoin.

Il serait ainsi trop polluant, avec une activité de minage qui consomme annuellement autant que toute l'Autriche. Avec ses transactions lentes, encombrantes et onéreuses, il serait toujours aussi inutile pour des transactions légales d'envergure. De plus, comme il ne produit ni cash-flown, ni dividendes, ni bénéfice social, il serait l'illustration de l'investissement nul.

Pour résumer ce billet d'humeur (très mauvaise, on peut le dire), le Bitcoin n'aurait que deux « utilités ». Et pas des plus jolies. L'une, exprimée implicitement par cet édito, serait de servir de monnaie pour les activités illégales. L'autre, à peine plus louable, serait d'alimenter encore et toujours un cycle de spéculations sans fin.