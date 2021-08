« Pourquoi mamie devrait avoir des bitcoins dans son portefeuille ? »

Parce qu’il existe en dehors des entités gouvernementales et des banques centrales, le bitcoin s’affranchit de la création monétaire des États.

Comme l’or, dont la quantité est imitée et mesurable, il a une valeur intrinsèque et c’est pour cela qu’il représente un bon actif anti crise.

« Il n’a que faire de ce qui se passe à côté », a souligné Richard Detente, montrant que les crises financières n'ont pas réellement d'impact négatif sur son cours.

C’est ce qui lui donne, à l'instar du précieux métal jaune, le statut de « valeur refuge ». Donc plutôt que de vendre ses bijoux en or en temps de crise, mamie, par exemple, pourrait plutôt vendre du bitcoin, pour engranger quelques bénéfices !