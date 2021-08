Surfin’Bitcoin 21 : deux jours de conférences dédiées à la première cryptomonnaie mondiale

La seconde édition de l'événement a débuté tambour battant ce jeudi au casino de Biarritz. Surfin’Bitcoin est la première conférence francophone en Europe centrée sur la démocratisation du Bitcoin et qui réunit des experts venus de France mais aussi d’autres pays francophones (Québec, Belgique, Luxembourg et Suisse). Plus de 40 conférenciers vont aborder plusieurs thématiques d’actualité liées au Bitcoin : minage, sécurité, règlementations ou encore impact sur l’environnement sont ainsi au programme .