La Commission européenne va présenter un projet d'euro numérique dès 2023

Beaucoup, au sein de l'Union européenne, parmi lesquels des dirigeants, estiment que le temps est compté et qu'il est dans l'intérêt de l'UE d'agir avant que l'essor des cryptomonnaies et que le déclin des paiements en espèces ne deviennent trop importants. Des pays comme la Chine, la Suède, l'Inde ou les États-Unis sont déjà bien plus avancés que la France en la matière. Agir, plutôt que réagir donc.