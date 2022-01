Facebook abandonne son projet controversé de stablecoin Diem (ex-Libra)… pour mieux lancer discrètement une crypto dans son metaverse ?

Très rapidement, le projet Libra a rencontré une rude opposition et suscité une levée de boucliers presque internationale, dont le plus lourd fut celui porté bras en l'air par les États-Unis eux-mêmes, redoutant que cette monnaie virtuelle issue d'un GAFAM ne perturbe le système financier du pays et du reste du globe. Les banques centrales, décideurs politiques et différents régulateurs avaient rejoint le mouvement, soulevant les risques de blanchiment d'argent et d'instabilité, entre autres.