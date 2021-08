Qu'est-ce que Novi, le portefeuille numérique et connecté développé par Facebook ?

Pour le moment donc, Facebook ne prend plus de risque à s'avancer sur une date de lancement, les débuts du projet Libra orné d'acteurs privés partenaires XXL ayant été repoussés à plusieurs reprises. « Novi ne peut pas non plus opérer dans des juridictions spécifiques jusqu'à ce qu'il reçoive les licences appropriées et se conforme aux réglementations et normes locales, nous allons donc commencer dans un petit nombre de pays », indique le directeur de Facebook Financial. Au regard du processus de vérification de l'identité et de la démarche d'acceptation, indépendante de l'utilisation des applications de Facebook, le géant américain s'attend à ce que Novi mette du temps pour se constituer une base solide de clients. Mais l'industrie des paiements est prévenue.