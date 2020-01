Libra : à son tour, Vodafone quitte le navire des partenaires-investisseurs

© Ascannio / Shutterstock.com

Première défection depuis la signature de la charte de l'association Libra

La Banque de France va tester une monnaie numérique nationale en 2020



L'association veut convier de nouveaux membres à sa table

Et une de plus, une ! Vodafone, qui était l'une des deux entreprises du secteur des télécoms (avec Iliad) à faire partie des organisations partenaires de la Libra Association a confirmé, mardi, ne plus figurer parmi les membres du consortium, préférant consacrer les moyens qui devaient être alloués à la cryptomonnaie à son service de paiement numérique M-Pesa.C'est un nouveau coup dur pour Facebook et la Libra Association. Après le retrait de PayPal le 4 octobre 2019, puis ceux de Visa, Mastercard, Ebay, Stripe et Mercado Pago le 11 octobre, ainsi que celui de Booking le 14 octobre, voilà que Vodafone se retire à son tour du projet de monnaie numérique, faisant d'elle la huitième société (sur 28) à quitter l'association.Alors que 2020 était censée être l'année du lancement de Libra, les retraits successifs du projet tendent à remettre en cause cette affirmation. Non seulement la cryptomonnaie souhaitée par Mark Zuckerberg rencontre une opposition un peu partout dans le monde, mais alors qu'elle croyait avoir trouvé la stabilité après la formation de son conseil d'administration le 14 octobre, consécutif aux sept premières défections, voilà que l'année démarre avec un nouveau retrait. Le premier, justement, depuis la signature de la charte de l'association Libra.Si l'on en croit les affirmations de Vodafone, son retrait du projet n'est pas dû aux obstacles (réglementaires notamment) que Libra rencontre. «», a réagi un porte-parole du groupe. «».Vodafone affirme par ailleurs ne pas fermer la porte à la monnaie numérique de Facebook de façon définitive. «».De son côté, Libra souhaite intégrer de nouveaux membres à l'association. Pour le moment, on ignore donc toujours quand sera officiellement lancée la cryptomonnaie.