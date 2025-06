C'est une évolution que voit aussi advenir Bitpanda. « L'avenir de l'internet sera construit sur la technologie onchain. Pourtant, aujourd'hui, l'accès reste trop complexe, peu clair, et il n'existe pas de norme universelle » fait remarquer le co-PDG, Eric Demuth. Et à son sens, Bitpanda Web3 est la solution, et même le standard qui pourrait s'imposer à l'avenir pour une simplification de l'accès au Web3.

« Il s'agit d'une passerelle unique qui permet à chacun d'entrer dans la chaîne sans effort et qui constitue une référence en matière de simplicité et de sécurité. C'est notre contribution pour rendre les opportunités du Web3 accessibles à tous » détaille-t-il. Il ne vous reste donc plus qu'à l'essayer !